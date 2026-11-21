Миньор громи за пета поредна победа

Миньор (Перник) записа пета поредна победа в Югозападната Трета лига и общо 14-та от началото на кампанията.

"Чуковете“ надиграха с категоричното 6:0 като гост Национал (София) в двубой от 18-ия кръг на шампионата и записаха дубъл над този съперник след успеха с 1:0 у дома в първия кръг.

19-годишният Мишел Гонсалес блесна с 4 гола, а по един добавиха Тодор Чаворски и Антонио Валериев.

Още в първата минута Мишел можеше да открие, но стреля покрай лявата греда. Малко по-късно Валериев също не намери целта от добра позиция. В 12-ата минута логичното се случи и Мишел откри резултата с удар в близкия ъгъл. В 18-ата минута Мишел беше изведен от Филип Ангелов и пусна топката покрай вратаря за 2:0. В 36-ата минута домакините останаха с човек по-малко, след като Лазар Лазаров влезе опасно в краката на вратаря на Миньор Росен Койчев, което доведе до принудителната му смяна със 17-годишния Венцислав Антов, който записа дебют за „чуковете“.

В последната минута на полувремето Антонио Валериев изскочи сам срещу вратаря на домакините, но би в тялото му.

В 55-ата минута Мишел Гонсалес оформи своя хеттрик. 11 минути по-късно Тодор Чаворски се разписа за 0:5, а крайното 0:6 оформи Антонио Валериев в 90-ата минута.

В последния си мач през есента Миньор е домакин на Пирин (Разлог). Срещата от 19-ия кръг е в събота, 28-ми ноември, от 14 часа.

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