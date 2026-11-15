15-годишен донесе победата на Национал над Пирин Разлог

Пирин (Разлог) загуби с 1:2 при гостуването си на новака Национал (София) в 17-ия кръг на Югозападната Трета лига.

Поражението позволи на домакините да изпреварят разложкия тим и да го изпратят на последното място в класирането, прекъсвайки серията от два поредни успеха за Пирин.

Малко преди изтичането на първото полувреме Пирин поведе след точен удар с глава след центриране от корнер. В заключителните минути обаче домакините направиха пълен обрат – в 85-ата минута Ивайло Тончев изравни от дузпа, а три минути по-късно 15-годишният Борис Стефанов донесе победата на „зелените“. Последваха излишни разправии, в които главният съдия показа по един червен картон на играчи на двата отбора.

Разложкият тим преполовява сезона с едва 13 точки след 4 победи, 1 равенство и 12 загуби. До края на есенния дял остават още два кръга. В следващия си мач Пирин гостува на Беласица (Петрич) — повторение на срещата от откриващия кръг на сезон 2026/27.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google