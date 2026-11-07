Хикс в Банско

1:1 приключиха в Банско, едноименния тим и Балкан (Ботевград). Срещата е от 16-ия кръг на Югозападната Трета лига. Домакините владееха инициативата. Повече атакуваха. Малко обаче бяха чистите положения за гол в мача като цяло. Ибрахим Шериф даде преднина на домакините с гол от воле в 11-ата минута. След четвърт час, Николай Дичев изравни отблизо, след центриране от фаул. В 38-ата минута, съотборникът му Павел Петков стреля от фаул на сантиметри над гредата. След почивката, домакините натискаха, но без резултат.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google