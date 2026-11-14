ФК Банско с още един успех, мина и през третия отбор на ЦСКА

ФК Банско победи с 2:1 като гост ЦСКА III (София) в мач от 17 кръг на Югозападната Трета лига. Така банскалии вече са еднолично на второ място в класирането с 36 точки, след като Оборище (Панагюрище) загуби от Балкан в Ботевград.

На полувремето възпитаниците на тандема Борис Галчев – Иван Топузов водеха с 1:0 след гол на Иван Андонов.

През второто полувреме „червените“ изравниха резултата след точно изпълнена дузпа от Димитър Христов.

Малко след това обаче Павел Головодов бе точен от пряк свободен удар, отбелязвайки във втори пореден мач, след като през седмицата наказа и дублиращия отбор на Левски.

В следващия предпоследен кръг за есенния дял от сезона Банско гостува на Етрополе, а в последния кръг е домакин на Национал.

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