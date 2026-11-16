Банско се похвали с най-силния си полусезон за последните 15 години

ФК Банско изиграй най-силния си полусезон в Югозападната Трета лига от повече от 15 години, пише официалният сайт на отбора.

Това сочи статистиката на тима през сезоните. В момента банскалии са на временното 2 място с 36 точки след изиграване на половината мачове в първенството. След 17 двубоя тимът, воден от треньорския тандем Борис Галчев – Иван Топузов имат 11 победи, 3 равенства и 3 загуби.

Най-близо до това представяне е есента на сезон 2024/2025, когато след 17 мача тимът бе на 3 място, събра 33 точки от 9 победи, 6 равенства, 2 загуби, като имаше серия от 15 поредни мача без загуба под ръководството на Борислав Хазуров, но допусна две поражения в последните два есенни двубоя.

През сезон 2018/2019 тимът също е на 3 място на полусезона след изиграване на 17 мача, като тогава има 10 победи, 3 равенства и 4 загуби – 33 точки.

Връщайки сезоните назад, Банско осем сезона бе в „Б“ група, където почти всяка година имаше различен брой участващи отбори.

Сезон 2026/2027

След 17 мача: 2 място, 36 точки, 11 победи, 3 равенства, 3 загуби

Сезон 2025/2026

След 17 мача: 11 място, 20 точки, 4 победи, 8 равенства, 5 загуби

Сезон 2024/2025

След 17 мача: 3 място, 33 точки, 9 победи, 6 равенства, 2 загуби

Сезон 2023/2024

След 17 мача: 9 място, 24 точки, 6 победи, 6 равенства, 2 загуби

Сезон 2022/2023

След 17 мача: 5 място, 25 точки, 7 победи, 4 равенства, 6 загуби



снимка: fcbansko.com

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