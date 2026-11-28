Отложиха мача в Исперих

Бенковски (Исперих) и Рилци (Добрич) няма да играят утре, както е по програма. Причината – лоши атмосферни условия. Срещата е от 16-ия кръг на Североизточната Трета лига. Предстои да се насрочи нова дата за провеждането й.

Това е третия мач от кръга, който беше отложен заради лошото време. По-рано днес стана ясно, че няма да се играят двубоите в Тервел и Девня.

Североизточна Трета лига – XVI кръг

28 ноември 2026 г., събота, 14:00 часа:

Доростол (Силистра) - Олимпик (Варна)

Фратрия II (Варна) - Аксаково

Септември (Драгоево) - Черноморец (Балчик)

Лудогорец III (Разград) - Черноломец (Попово)

Септември (Тервел) - Светкавица 2014 (Търговище) отложен за 12 декември

Девня - Ботев (Нови пазар) отложен за 12 декември

29 ноември 2026 г., неделя, 14:00 часа:

Устрем (Дончево) - Черно море II (Варна)

Бенковски (Исперих) - Рилци (Добрич) отложен

Волов Шумен 2007 – почива

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