Загорец прекъсна лоша серия с пет гола

Загорец (Нова Загора) надигра у дома Розова долина (Казанлък) с 5:2 и постави точка на серия от шест мача без победа. Срещата е от 17-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Мариян Тонев даде преднина на домакините, като откри резултата, десетина минути след началото му. Петко Ганев фаулира Кристиян Тасков, а Венцислав Иванов изравни от дузпа в 29-ата минута. Секунди преди почивката, Севдалин Юлиянов реализира втори гол за Загорец. Юсеин Касов покачи на 3:1 в 69-ата минута. В 81-ата пък, Тонев се разписа и от дузпа. След 120 секунди и Юлиянов вкара за втори път. 180 секунди по-късно, Даниел Стефанов фиксира окончателното 5:2.

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