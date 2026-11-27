Мойс: Дано този път надделеем над Ливърпул

Дейвид Мойс очаква оспорвано мърсисайдско дерби в неделя. Мениджърът на Евертън припомни, че въпреки разликата в бюджетите на двата клуба няколко от срещите им в последно време са били равностойни и са предложили късни голове. „Карамелите“ ще бъдат без наказания Джеймс Тарковски, но Мойс е уверен, че има достатъчно варианти в защита.

„Ливърпул обикновено харчи много повече от нас. Сблъскваме се с това всеки път, когато играем срещу тях. Няколко от мачовете ни бяха трудни и оспорвани, с късни голове. Дано този път надделеем“ – каза Мойс, който подчерта и ролята на публиката. – „Феновете винаги са важни, особено за нас. Ранният час в неделя може би не е най-подходящият, за да влязат в настроение.“

„Тарковски ще ни липсва заради лидерските си качества, но точно на тази позиция имаме достатъчно варианти“, заяви мениджърът.

Попитан за Джак Грийлиш, той добави с оглед на дербито: „Опитът на Джак винаги ще ни е от полза. Той е сред вариантите за мача, както и останалите играчи.“

Мойс се изказа ласкаво и за работата на Андони Ираола, който на своята пресконференция по-рано също похвали шотландеца.

„Справя се много добре. Може би нещата се развиха малко по-бавно, отколкото му се искаше. Сега води отбора си в правилната посока и постигнаха някои наистина значими резултати“.

За зимната селекция Мойс обясни, че Евертън вече се подготвя, но още чака яснота за бюджета. „Докато не ни кажат с какво разполагаме и колко можем да похарчим през януари, няма как да сме сигурни в каква посока ще поемем. Подготвяме се за всякакъв развой.“

Попитан дали клубът отново би проявил интерес към Фоларин Балогун, Мойс отговори с „Нямам представа“.

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