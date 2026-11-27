Мареска: Не виждам причина да не победим Арсенал! Не съм магьосник, а преходът изисква време

Мениджърът на Манчестър Сити Енцо Мареска говори пред медиите преди неделното дерби - гостуването на Арсенал в поредния кръг от Премиър лийг. Отборът има само точка в последните си четири мача в първенството, а през седмицата не успя да се справи и с Наполи в Шампионската лига.

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„На първо място, през този сезон вече доказахме, че сме способни да печелим важни мачове и да побеждаваме като гости. Не виждам никаква причина да не можем да спечелим там”, започна италианецът.

🗣️ "I don't see any reason why we are not able to win there" Enzo Maresca discusses his Manchester City side's form ahead of their Super Sunday clash at Arsenal. https://t.co/xet9ViN6r7 — Sky Sports News (@SkySportsNews) November 27, 2026

“Защо Манчестър Сити не може да спре да допуска голове? Това е добър въпрос. Имахме четири или пет мача поред без допуснат гол, а сега не успяваме да го направим. Опитваме се да намерим различни решения, за да бъдем по-стабилни. Донарума? Той в мачовете срещу Наполи и Фулъм се представи добре. Не се притеснявам за представянето му или формата му, въпреки че знам, че е допуснал някои грешки”, продължи мениджърът на “гражданите”.

„Много е лесно да се разбере защо спадна формата ни, тъй като сме заедно вече четири месеца. Преходът изисква време. Вероятно защото спечелихме седем мача поред – осем, ако броим и Шампионската лига – всички си мислеха, че няма преход. Казвал съм го многократно – не съм магьосник. Има преход, това е нормално. Имаме осем или девет нови играчи, треньорът е нов, така че е нужно време. Може да се види при различни клубове, когато преминават през преход, колко е сложно това. За мен това е напълно нормално. Напълно съм спокоен, без никаква паника, като разбирам, че трябва да печелим мачове, защото това е нашата работа. За мен всичко е нормално”, добави той.

Enzo 💬 Antoine [Semenyo] is quite close [to returning]. The rest are okay. He [Antoine Semenyo] is already on the pitch - he is very close, next week, I hope. https://t.co/oM2tj6X0E9 — Manchester City (@ManCity) November 27, 2026

За състоянието на контузените мениджърът на Сити каза: „Антоан Семеньо е на път да се възстанови, което е добра новина за нас. Вече е на терена. Наистина е на път да се възстанови. Надяваме се, че това ще стане следващата седмица. Останалите са в добро състояние. Казах му, че последният мач, който спечелихме в Премиър лийг, беше с него. Казах му, че се нуждаем от него възможно най-скоро, за да печелим мачове. Мисля, че той е важен играч, но имаме и други играчи на неговата позиция, които се представят добре, като Илиман Ндиайе. Той се нуждае от време, за да се възстанови.“

За мача с Арсенал Мареска каза: „Ще дадем всичко от себе си, за да спечелим мача. Но пак повтарям – бяхме начело в класирането в продължение на два месеца и половина до 1 ноември. Сега вече не сме там и всички правят сравнения. За мен става въпрос за седем години заедно срещу четири месеца заедно, така че не може да се сравнява. Разбирам, че всички се опитват да го направят, но от моя гледна точка всичко е ясно.

"I'm not a magician!"🪄 Enzo Maresca explains Man City's dip in form as they prepare to face Arsenal this weekend👀 https://t.co/ls9txN9Qyv — Hayters TV (@HaytersTV) November 27, 2026

Арсенал спечелиха Висшата лига и стигнаха до финала на Шампионската лига. Това показва колко са добри в момента. Ще дадем всичко от себе си, за да спечелим мача, но без съмнение те вероятно са най-добрите. Проблемът за нас е съвсем ясен – разликата между това, което създаваме, и това, което допускаме.“

Помолен да коментира и песимистичното интервю на Ерлинг Холанд след мача с Наполи, в което норвежецът каза, че нещата и връзките в отбора не се получават, Мареска каза: „Мисля, че Ерлинг е победител. Нормално е да не е щастлив, когато не печелим мачове, но не само Ерлинг, а всички. Не забравяйте, че само преди няколко седмици той танцуваше на терена. Можете да пишете и да мислите много различни неща. Ерлинг е разочарован. Аз съм разочарован, защото не печелим мачове. Но това е нашата работа, това е футболът. Ето защо трябва да поддържам баланса.

Холанд не е доволен от представянето на Ман Сити

Той е нападател. Те живеят ден за ден за головете и победите. Ако не вкарват или не печелят мачове, са разочаровани. Затова не мисля, че това се отразява на играта му, но със сигурност не е щастлив, че не печелим мачове, но всички сме на едно мнение. Нормално е резултатите да влияят на настроението, затова трябва да печелим мачове. Но не виждам никакъв проблем с Ерлинг“.

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Снимки: Imago