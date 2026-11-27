Тотнъм губи Савио задълго

Мениджърът на Тотнъм Роберто Де Дзерби очаква Савио (Савиньо) да пропусне мачовете около Коледа заради мускулна контузия. Преди неделното гостуване на Съндърланд италианецът призна, че още няма яснота колко дълго ще отсъства бразилецът, и обяви, че Деян Кулушевски е близо до първия си мач като титуляр от май 2025 г. Де Дзерби заяви също, че 18-годишният Лука Уилямс-Барнет е готов да играе и срещу Съндърланд, след като отбеляза гол и даде асистенция при победата с 2:0 над Ипсуич, а след това подписа и нов дългосрочен договор с клуба.

Попитан дали става дума за повторение на предишната травма и дали Савио ще пропусне празничните двубои, Де Дзерби отговори: „Да, мисля, че е така. За съжаление, ситуацията е трудна за приемане. Той е добро момче и му е тежко заради тази нова контузия, но това е част от футбола. Сега му трябва време и много работа с медицинския щаб. Не знам дали ще отсъства 50, 60 или 80 дни, но когато се върне, ще бъде ключов за нас в заключителната част на сезона“, заяви италианецът.

Кулушевски се завърна в игра след 526 дни отсъствие и вече записа минути и за националния отбор на Швеция. „Може би още не е моментът да започне като титуляр, но мисля, че сме много близо. Гледах мачовете му за националния отбор, за да видя в какво физическо състояние е. В първия игра като крило, във втория като №10. Особено във втория се представи много добре“, каза Де Дзерби.

„Трябва да изберем точния момент да го пуснем. Медицинският щаб работи много добре с него и не можем да поемаме рискове, защото той е специален играч за нас.“

Уилямс-Барнет вкара гол и даде асистенция при победата с 2:0 над Ипсуич в първия си мач като титуляр за Тотнъм, а след това подписа нов петгодишен договор. „Мисля, че е готов да играе. Зрял е и има характера да играе на всеки стадион и във всеки мач. Но трябва да преценим всичко и да вземем решение, което е добро и за нас, и за него“, заяви Де Дзерби.

Тосин Адарабиойо поднови тренировки в петък, но остава под въпрос за гостуването, както и Лукас Бергвал, който е болен. Михайло Мудрик продължава да се възстановява от контузия.

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