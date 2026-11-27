Интер загуби ключов защитник за поне три седмици

Защитникът на Интер Алесандро Бастони е с разтежение на четириглавия мускул в лявото си бедро, съобщиха от клуба. Италианският национал получи контузията си при победата с 2:0 над Щутгарт в Шампионската лига, когато беше принудително заменен от Федерико Димарко малко преди края на първото полувреме.

Очакванията са Бастони да отсъства поне три седмици от игра, като така той ще пропусне двата мача с Дженоа, както и двубоите с Фрозиноне, Борусия (Дортмунд), Торино и Лече. В Интер се надяват той да бъде готов за сблъсъка с Лацио за Суперкупа на Италия на 22 декември. 27-годишният бранител е основна фигура в състава на Кристиан Киву, като през този сезон има 15 мача и един гол във всички турнири.

An update 👇 https://t.co/VYRA5HMowx — Inter ⭐⭐ (@Inter_en) November 27, 2026

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Снимки: Gettyimages