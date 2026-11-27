Почетино се поинтересува какво се случва с Велко Йотов

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Маурисио Почетино се поинтересува за бившия български национал Велко Йотов. Аржентинският специалист направи това в разговор с родния финансист Кирил Евтимов. Двамата се видяха след двубоя от Шампионска лига между "червените дяволи" и Спортинг (Лисабон), завършил 2:2. Бургазлията поднесе на Почетино брандирана торбичка с надпис "България", пълна нашенски сувенири.

Доскорошният селекционер на САЩ е споделил, че е чувал само хубави неща за България благодарение на своя приятел и някогашен съотборник в Еспаньол. Това не е първа среща между Евтимов и аржентинеца - първата датира от 2017 г., когато Почетино водеше Тотнъм.

Привърженикът на Нефтохимик имаше възможност да се срещне и с една от най-големите легенди на английския клуб в Лисабон - Петер Шмайхел. Митичният вратар, който печели Шампионска лига с "червените дяволи" през 1999-а, също беше в португалската столица покрай срещата с "лъвовете". Петер Велики беше съотборник в Спортинг с Ивайло Йорданов между 1999 и 2001 г.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago