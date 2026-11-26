Барселона обяви подробности за контузения в изминалия мач

Медицинските прегледи потвърдиха състоянието на крайния бранител на Барселона Алехандро Балде. Младокът ще трябва да почива няколко дни, след като получи контузия при успеха на каталунците с 4:1 над Сабах в Шампионската лига. Донякъде това е добра новина, защото имаше опасения, че футболистът ще отсъства значително по-дълго време.

Балде напусна принудително терена в 64-тата минута, след като усука десния си глезен при опит за удар. Защитникът сам поиска смяна и отстъпи мястото си на Жоао Кансело. Болките не отшумяха и след последния съдийски сигнал, като играчът напусна стадиона в Баку, видимо накуцвайки.

Този неочакван физически проблем идва в особено неприятен момент за крайния защитник. Балде започна като титуляр за първи път през настоящата кампания, след като до този момент бе записал едва 145 минути игрово време. В двубоя срещу Сабах той се възползва максимално от открилата се възможност, действаше активно по левия фланг и демонстрира отлично разбирателство с Антъни Гордън.

Кулминацията в представянето му дойде при третото попадение за Барса. Балде пусна прецизен остър пас по земя, който Карим Адейеми засече за 3:0, но силните му изяви бяха помрачени от травмата малко по-късно.

Направените обстойни медицински тестове показаха, че Алехандро Балде има леко навяхване на десния глезен вследствие на инцидента в мача срещу Сабах. Защитникът ще премине през кратък възстановителен процес, като от лекарския щаб на Барселона уточняват, че участието му в предстоящия шампионатен двубой срещу Депортиво Ла Коруня тази неделя не е напълно изключено. Завръщането му на терена ще зависи изцяло от темповете на неговото възстановяване.

Според официалната информация от каталунския клуб съществува шанс Балде да не пропусне нито една среща. Ако медицинският щаб реши да не рискува с неговото включване в Галисия, най-вероятно бранителят ще бъде напълно готов за домакинството на Атлетико Мадрид на 2 декември на стадион „Спотифай Камп Ноу“.

Освен ако не възникнат непредвидени усложнения, футболистът ще бъде на разположение на Ханзи Флик и за следващите важни изпитания пред тима – домакинството срещу Селта на 5 декември, както и възловия сблъсък от Шампионската лига срещу Манчестър Сити на 8 декември.

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