Флик видя слабости в играта на Барса и похвали Дамбраускас

Старши треньорът на Барселона Ханзи Флик не бе напълно доволен от представянето на своите футболисти въпреки категоричната победа с 4:1 над Сабах в Баку в двубой от петия кръг на основната фаза на Шампионска лига. Германският специалист разкритикува допуснатите грешки, но изрази задоволството си от представянето на играчите, които по-рядко получават възможност за изява.

„На това ниво не можем да допускаме такъв гол. Това не е начинът, по който искаме да играем“, заяви Флик след срещата.

Наставникът на каталунците остана значително по-доволен от представянето на отбора си след почивката, когато Антъни Гордън, Карим Адейеми и Габриел Жезус се разписаха в рамките на десетина минути.

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„В началото на второто полувреме повишихме интензивността и отбелязахме три гола“, подчерта германецът.

Флик коментира и решението си да направи редица промени в стартовия състав, както и да замени Педри с Дани Олмо на почивката.

„Педри трябваше да играе 45 минути, независимо какво се случваше“, обясни специалистът, който уточни, че игровото време на Олмо също е било предварително определено.

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Германецът отдели специално внимание на Габриел Жезус и конкуренцията с Рафиня. Той похвали отношението на бразилеца към тренировъчния процес и ефективността му пред противниковата врата.

„Пет гола при толкова малко игрово време е нещо фантастично. Предстоят ни още седем мача до края на годината“, заяви Флик.

Наставникът на Барселона коментира и състоянието на Алехандро Балде, който напусна терена с травма в глезена.

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„Все още не знаем какво е състоянието му. Ще трябва да изчакаме до утре“, призна треньорът на каталунците.

Флик не спести похвалите си и за азербайджанския тим, воден от бившия наставник на Лудогорец Валдас Дамбраускас.

„Треньорът има ясна идея за играта с топката. Играят добре и смело. В някои моменти и ние трябваше да страдаме“, завърши германецът.

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Снимки: Imago