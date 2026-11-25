Сто часа общественополезен труд за фен на Левски, повредил четири камери на стадиона на Лудогорец

Съдът в Разград наложи 100 часа безвъзмезден труд в полза на обществото и 30 месеца забрана за посещение на спортни мероприятия в страната и чужбина на привърженик на Левски, повредил четири охранителни камери на стадион "Хювефарма арена". Наказанията на 32-годишния мъж от Варна, наложени от Районния съд в Разград за спортно хулиганство, са потвърдени от Окръжния съд, съобщиха от съдебната институция.

Проявата е от август 2024 г., когато на стадиона се играе мачът между Лудогорец и Левски. Мъжът е бил в сектора за привържениците на гостуващия отбор. Малко преди началото на срещата той е прикрил лицето си с тениска и с помощта на дълга дръжка от знаме започнал да измества охранителните камери и да поставя стикери върху обективите им. След това се покатерил на предпазното ограждение и продължил да дърпа и удря устройствата с ръце. В резултат на действията му са повредени четири камери за видеонаблюдение на обща стойност 683,57 евро (1336,95 лева), собственост на клуба домакин, е установил съдът след анализ на събраните доказателства.

В мотивите си магистратите посочват, че действията на мъжа са били насочени към възпрепятстване на видеонаблюдението по време на футболната среща, което има за цел да гарантира сигурността на зрителите при масови мероприятия. Съдебният състав приема, че проявата представлява спортно хулиганство по смисъла на Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия. Окръжният съд намира наложените наказания за достатъчни и необходими за поправяне на поведението на извършителя. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване, допълват от пресцентър на съдебната институция.

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