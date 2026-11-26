Ландо Норис ще повдигне със своя отбор Макларън темата за стратегическата грешка от Гран При на Катар 2025 г. по време на срещата на тима за началото на състезателния уикенд, точно една година след като тя застраши шансовете му за световната титла в Лусайл.
Норис завърши на четвърто място в Гран При на Катар миналата година. Отборът на Макларън взе решение да остави него и съотборника му Оскар Пиастри на пистата по време на колата за безопасност в седмата обиколка, предизвикана от сблъсък между Нико Хюлкенберг и Пиер Гасли.
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При въведено ограничение от 25 обиколки на комплект гуми, почти цялото останало поле, водено от Макс Верстапен, влезе в бокса за гуми по време на колата за сигурност. В крайна сметка Верстапен спечели състезанието, а решението на Макларън намали преднината на Норис в класирането при пилотите от 24 на 12 точки преди финалното състезание в Абу Даби.
Ръководителят на отбора Андреа Стела по-късно призна, че това е било тактическа грешка, тъй като от Макларън не са очаквали толкова много съперници да изберат ранно спиране в бокса.
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Относно епизода от миналия сезон Норис сподели пред медиите, че не е мислил много за случилото се тогава.
Британският пилот разясни ситуацията и подчерта, че нещата отвътре не са изглеждали толкова еднозначни. Според него, не е толкова просто да се каже, че е трябвало да спре в бокса, защото тогава е щял да остане в бокса зад други автомобили и не е било гарантирано връщане на позициите. Той допълни също така, че Макларън ще се опита да се справи по-добре от миналия сезон.
Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages