Бивш пилот във Формула 1: Поведението на Верстапен е отвратително

Бившият пилот във Формула 1 Себастиен Бурде обвини бившия световен шампион Макс Верстапен в лицемерие - пилотът на Ред Бул изисква от своите съперници да се държат спрямо определени стандарти, които самият той не спазва. Французинът поясни, че Макс очаква другите пилоти да не го притискат на пистата, а той да им прилага “всички трикове”, когато се състезава с тях гума до гума.

Бурде спечели четири поредни титли в Champ Car между 2004 и 2007, а през 2008 и 2009 записа 27 старта във Формула 1 за втория тим на Ред Бул - Торо Росо.

L’avis tranché de Sébastien Bourdais sur l’attitude de Max Verstappen 🗣️ Retrouvez Les Fous du Volant toutes les semaines sur la chaîne YouTube d’Eurosport https://t.co/rpcg8urAaf — Eurosport France (@Eurosport_FR) November 24, 2026

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Бурде призна, че поведението на Макс го притеснява, като повод за това стана поредната разправия между Верстапен и Джордж Ръсел в Лас Вегас, както и заядливите забележки на Макс след финала и отпадането на британеца.

“Не го харесвам като характер, защото в Макс има нещо, което ме притеснява - обясни Бурде пред Eurosport Франция. - Всъщност ме притеснява начинът, по който той гледа на нещата.

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“Най-общо, Макс очаква другите да се състезават срещу него по определен начин. В тези случаи той очаква ситуациите да се развият по определен начин. Но в същото време Макс си мисли, че може да прави каквото си иска. Това наистина ме отвращава.”

Проблемите между Ръсел и Верстапен в Лас Вегас стартираха в третата свободна тренировка, когато Макс засече Ръсел и след това двамата се удариха странично в завой №14. Стюардите след това предупредиха Макс за опасно пилотиране, тъй като се оказа, че той е променил посоката си на движение в зоната за спиране.

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След състезанието Верстапен обясни, че Ръсел е “много под нивото му” и също така допълни, че се е зарадвал като е видял пилота на Мерцедес.

“В един момент трябва вече да си наясно - допълни Бурде. - Не можеш да си толкова агресивен, да затрудняваш толкова много другите пилоти, да използваш всеки един трик, да правиш всичко възможно срещу тях и да очакващ другите да са по-внимателни в битката срещу теб. Несериозно е.”

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Снимки: Gettyimages