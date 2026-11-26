Хамилтън: По-сериозна подкрепа от Ферари можеше да промени битката за титлата

Люис Хамилтън смята, че по-категорична подкрепа от страна на Ферари в средата на сезона е можела да му помогне да победи Андреа Кими Антонели в спора за световната титла във Формула 1.

След победата си в Барселона британският състезател имаше аванс от 40 точки пред съотборника си Шарл Леклер и изоставаше на 41 пункта от Антонели. Според седемкратния световен шампион именно това е бил моментът, в който италианският тим е трябвало да съсредоточи усилията си около неговата кампания.

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Ферари гарантира на Леклер, че е пилот №1?

„Никога не съм искал статут на първи пилот - заяви Хамилтън пред вестник The Independent. - Имаше обаче етап от сезона, когато водех с 40 точки и тогава реалната битка беше между мен и Кими. Бях най-близо до него и се задържах втори през голяма част от годината. В онзи момент имах нужда от пълна подкрепа, за да гарантираме успеха над Кими.“

Хамилтън посочи, че е имало няколко случая, в които допълнителна намеса от тима е можела да преобърне развоя, макар да подчерта, че не обвинява Ферари в целенасочено фаворизиране на Леклер. По думите му в няколко отделни състезания отборната тактика е щяла да бъде решаваща за крайния изход в дуела с Антонели.

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Преднината на британеца пред неговия съотборник постепенно се стопи поради спад в постоянството на Ферари. След надпреварата в Лас Вегас Хамилтън се оказа на 37 точки зад Макс Верстапен при оставащи 50 възможни, докато Леклер остана достатъчно близо в класирането, за да може вътрешноотборните им дуели на пистата да окажат пряко влияние върху шампионата.

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Хамилтън изрази сериозно разочарование и от факта, че в Лас Вегас двата автомобила на Скудерията получиха право да се борят директно, което доведе до удар помежду им и последващи времеви наказания и за двамата пилоти.

„Не трябваше да се стига до контакт между нас. Подобно нещо просто не бива да се случва. Казах всичко, което можех по този въпрос, и сега отговорите трябва да дойдат от Ферари“, обобщи той.

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Снимки: Gettyimages