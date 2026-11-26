Ръсел обясни, че не води война с Верстапен

Пилотът на Мерцедес Джордж Ръсел остава зад думите си по адрес на Макс Верстапен след тренировките за Голямата награда на Лас Вегас, но призна, че част от последвалите остри коментари на нидерландеца са му се сторили „доста забавни“.

След триумфа си по улиците на Лас Вегас състезателят на Ред Бул нападна остро Ръсел по време на пресконференцията. Верстапен заяви, че британецът е „далеч под неговото ниво“ и допълни, че ударът на пилота на Мерцедес в предпазната стена в заключителните обиколки направо му е „оправил деня“.

George shares his take on the events of last week in Las Vegas #F1 #QatarGP https://t.co/aaWPMm27tA — Formula 1 (@F1) November 26, 2026

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Запитан преди състезателния уикенд за Голямата награда на Катар дали възнамерява да отговори, Ръсел сподели, че приема ситуацията с хумор с оглед на развоя на събитията. Британецът все пак препотвърди позицията си след инцидента помежду им в третата свободна тренировка, когато отсече, че „някой трябва да се опълчи на този тип“, след като остана недоволен от начина, по който Верстапен го пресече след изпреварване.

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„Той направи феноменално състезание и го спечели, така че реално може да си позволи да говори каквото поиска - коментира Ръсел. - Заставам зад думите си след тренировката, но в крайна сметка той беше този, който излезе и взе победата. Аз не успях и съм сигурен, че това искрено го е развеселило.“

На въпрос дали собствените му изказвания не са провокирали реакцията на световния шампион и дали вижда край на задочния спор, пилотът на Мерцедес бе категоричен, че няма никакво желание да подклажда напрежението.

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„Всичко това можеше да бъде избегнато и е напълно излишно - каза Ръсел. - Нямам намерение да продължавам тази полемика. Не се стремя да развалям отношенията си с хората – просто не съм такъв човек.“

Ръсел определи директния им дуел на пистата в Лас Вегас като „добър и коректен“. Той разясни, че скоростта на Мерцедес на правите му е дала възможност да атакува Верстапен, макар да е внимавал в последния завой, за да не изчерпи режима си за изпреварване. Късната му грешка пък дойде при опит да изпревари своя съотборник.

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„Това не е словесна война извън пистата - подчерта Ръсел. - Изпитвам огромно уважение към таланта на Макс като пилот и към всичко, което е постигнал в кариерата си.“

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Снимки: Gettyimages