Колапинто обясни защо лидерите във Формула 1 останаха недоволни от Лас Вегас

Франко Колапинто се обяви против критиките, насочени към Гран При на Лас Вегас. Младият пилот подчерта, че е останал доволен от рекордния брой изпреварвания по време на състезанието, и изложи своята гледна точка защо колегите му от водещите тимове са били значително по-резервирани в оценките си.

Надпреварата по улиците на Лас Вегас предложи невиждано досега шоу, белязано от 35 смени на лидерската позиция. Използването на електрическата мощност от батериите позволи на състезателите да се атакуват непрекъснато на правите и в някои завои, след което позициите често се разменяха отново само няколко завоя по-късно.

Hello squad 👋 It's Media Day at the Lusail International Circuit 🇶🇦 #F1 #QatarGP https://t.co/6UjLD4jtHC — Formula 1 (@F1) November 26, 2026

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Редица пилоти от челото, сред които и завършилият на второ място Ландо Норис, счетоха ролята на батериите за прекомерно голяма. В навечерието на Гран при на Катар Колапинто се съгласи, че новите правила понякога създават усещане за изкуствено състезание, но същевременно изтъкна, че надпревари от типа на Лас Вегас са полезни, стига да не се превръщат в ежеседмично явление.

„Ако всяко състезание протичаше по този начин, бързо щеше да омръзне и щеше да изглежда неестествено. Но да се случва от време на време е нещо напълно различно и невиждано за нас. Смятам, че фактът, че първите осем болида се движеха в рамките на едва три секунди, е страхотен за Формула 1“, сподели аржентинецът пред медиите.

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Според него фаворитите са останали разочаровани основно поради факта, че неочаквано са били въвлечени в директни битки с автомобили от средата на колоната.

„Точно затова на нас ни хареса толкова много. Виждахме лидерската позиция пред себе си, участвахме в маневрите, а в определен етап от състезанието дори се борехме за третото място. За нас като пилоти това е върховната цел“, категоричен бе Колапинто.

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Той допълни, че състезателите от по-скромните тимове имат същата жажда за успех, каквато притежават и лидерите, а уикендът в Невада им е предоставил рядката възможност да я покажат нагледно.

„Искаме да побеждаваме и да сме конкурентоспособни в челото. В Лас Вегас получихме своя шанс да се борим там. Няма как да отрека, че изпитах огромно удоволствие да водя битки и да изпреварвам болиди на Макларън и Ферари. За отборите от средата на решетката това е невероятно изживяване.“

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Въпреки това Колапинто отчете, че ръководството на спорта трябва да бъде внимателно с изкуственото регулиране на битките на пистата, особено когато пилотите са принудени да презареждат енергийните блокове в строго определени точки от обиколката.

„Експериментираме непрекъснато. Част от настройките са предварително фиксирани, докато други можем да променяме ръчно в движение. Голяма част от играта се състои в това да предвидиш действията на съперниците около теб и да избереш различен подход, за да си създадеш възможност за изпреварване“, обобщи състезателят.

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Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1

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Снимки: Gettyimages