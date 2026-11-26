Дукати се раздели с Франческо Баная с емоционелно видео

Този уикенд Франческо Баная трябваше да вземе участие в своето последно състезание със заводския отбор на Дукати преди да премине в състава на Априлия за сезон 2027 в MotoGP.

За съжаление двукратният световен шампион няма да може да се включи в Гран При на Валенсия заради контузията, която получи в Катар в началото на месеца. Така престоят на италианеца в Борго Панигале приключва по възможно най-неприятния начин, а именно без възможността той да направи прощално състезание с червения мотор.

Франческо Баная ще пропусне и Гран При на Валенсия

Още от началото на седмицата от Дукати започнаха да публикуват в своите профили в социалните мрежи клипове с някои от най-значимите моменти в кариерата на Баная до момента. От дебюта му с Прамак Дукати през 2019, през първия му подиум година по-късно до първия полпозишън, първата победа и спечелването на двете титли през 2022 и 2023.

А днес в YouTube от Дукати публикуваха значително по-дълго видео, което отново включва някои от най-бляскавите моменти от това партньорство. В него бяха включени и различни пожелания от членовете на екипа на Дукати към Пеко Баная преди неговото ново приключение в Априлия.

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Снимки: Gettyimages