Четирима дебютанти във Формула 2 в Катар

В дългата пауза преди финалните два кръга във Формула 2 стартовата решетка претърпя доста сериозни промени, след като някои пилоти смениха отборите си, други напуснаха шампионата, а трети влязоха в него.

Fresh faces in Qatar! ✨ Ugo Ugochukwu, Freddie Slater, Nico Pino and Nicola Lacorte will be making their official #F2 debuts this weekend in Lusail 👊 #QatarGP https://t.co/8VLgx6XiYX — Formula 2 (@Formula2) November 26, 2026

Разбира се, най-голямата промяна е свързана с лидера в генералното класиране Рафаел Камара, който няма да довърши сезона, след като вече стана пилот на Хаас във Формула 1. Мястото на бразилеца в състава на Инвикта за стартовете в Катар и Абу Даби ще бъде заето от вицешампиона във Формула 3 Фреди Слейтър, който е един от четиримата новаци, които ще дебютират на „Лусайл“ този уикенд.

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Освен него в шампионата влизат още шампионът във Формула 3 Уго Угочукву, Нико Пино и Никола Лакорте. Те заемат местата съответно на Хию Ямакоши, Киан Шийлдс и Себастиан Монтоя в отборите на Ван Амерсфоорт, Айкс и Према.

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Монтоя е сред пилотите, които сменят отбора си, като колумбиецът ще довърши сезона в състава на ДАМС, заемайки мястото на Роман Билински, които отива в Хайтек вместо напуснали шампионата Колтън Херта. Шийлдс и Ямакоши, който кара само в Баку на мястото на Нико Вароне, също няма да довършат сезона.

Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1

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