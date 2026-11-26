Васьор с конкретна задача към Леклер и Хамилтън този уикенд

Ръководителят на Ферари Фред Васьор призова състезателите си Люис Хамилтън и Шарл Леклер да осигурят „солиден резултат“ на тима с двата болида в предстоящата Гран При на Катар, след като монегаскът завъртя съотборника си по време на надпреварата в Лас Вегас и беше наказан с 10 секунди

Двамата пилоти водеха директна битка за шестата позиция, когато Леклер опита рискована атака от вътрешната страна на седми завой. Стюардите посочиха Леклер като главен виновник за последвалия контакт и му наложиха 10-секундно наказание, което го свали до десетото място на финала. Хамилтън успя да продължи и завърши седми, макар също да получи 10-секундна санкция за изпреварване на Ландо Норис извън очертанията на пистата.

Shin Lim baffles Lewis and Charles with his mind reading powers 😅🪄 Watch the full video on our YouTube channel 📺 #F1 #LasVegasGP — Formula 1 (@F1) November 26, 2026

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След финала Васьор определи грешката на Леклер като „напълно неприемлива“. Той припомни, че тимът изрично е предупредил двамата състезатели да поставят отборните интереси на първо място при преки двубои в Лас Вегас, след като въпросът вече беше обсъждан на среща в Бразилия заради инцидента им в Мексико Сити.

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Напрежението между съотборниците започна още през септември на пистата „Монца“, където Хамилтън бе принуден да премине през чакъла на първия шикан и се оплака по радиото, че Леклер го е избутал. По-късно монегаскът призна, че е трябвало да остави повече пространство. В Мексико Сити и двата болида на Ферари излязоха извън трасето на четвърти завой в откриващата обиколка при атака на Леклер срещу потеглилия от първа позиция британец. Тогава Шарл пресече тревата и спечели позиция, за което получи наказание от пет секунди, а Макс Верстапен се възползва и задмина Хамилтън. Нидерландецът спечели състезанието с по-малко от секунда аванс пред Хамилтън, докато Леклер финишира четвърти.

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„Отиваме в Катар с категоричната решимост да реагираме като отбор и да запишем уикенда, който самите ние очакваме от себе си“, подчерта Васьор. „Пистата "Лусайл" е коренно различна от тази в Лас Вегас със своите дълги поредици от високоскоростни завои.“

Отборите ще трябва да съобразят работата си от петъчните тренировки с плана за неделното състезание. Ограничението в пробега на гумите важи за целия уикенд, като всеки пилот ще се нуждае от поне три комплекта за дистанцията от 57 обиколки. Лимитът от максимум 27 обиколки с един комплект прави управлението на стратегията и разпределението на ресурсите уникално предизвикателство за предстоящия старт.

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„Имаме три свободни тренировки, за да подготвим автомобила. Целта ни е пределно ясна: да извлечем абсолютния максимум от всяка част на уикенда на възможно най-високо ниво и да постигнем солиден резултат и с двете коли“, заяви ръководителят на Ферари.

Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1

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Снимки: Gettyimages