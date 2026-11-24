Кой може да смени Васьор начело на Ферари?

Кризата във Ферари, причинена от проблемите между Шарл Леклер и Люис Хамилтън, достигна нов връх с инцидента помежду им в Гран При на Лас Вегас.

Според много анализатори и източници в Маранело, големите шефове на Ферари, начело с Джон Елкан очакват, че Фредерик Васьор ще успее да си върне контрола над тима и ще накара двете си звезди да работят ефективно заедно. Но срокът за това не е безкраен и ако Васьор не се справи, то най-вероятно ще бъде сменен.

After Mexico, Fred Vasseur had hoped inter-team contact was a thing of the past… 👀 #F1 #LasVegasGP https://t.co/KEKhKeHdHV — Formula 1 (@F1) November 22, 2026

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Кой обаче ще се нагърби с най-славната, но и най-тежка работа във Формула 1? В италианската преса вече се появиха имената на няколко кандидати, като се смята, че поне няколко от тях си струва изобщо да бъдат обсъждани.

Британските медии от доста време насам спрягат за поста Кристиан Хорнър. Уволненият от Ред Бул скандален ръководител на практика се самопредложи преди време на Ферари, но тази атака беше отбита с лекота. Никой от Ферари не потвърди контакт с него, а Васьор обясни, че „всички знаят, че Хорнър си търси работа“.

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Хорнър има опит и знания, но дали във Ферари са готови за идването на шеф на тима, който има амбициите на Жан Тод, а това означава сериозни промени в Маранело и може би сериозни очаквания към него, без да има гаранции, че ще има промяна.

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Така на преден план отново излиза името на Антонело Колета, който ръководи тима на Ферари в Световния шампионат за издръжливост (WEC) и Льо Ман. Той вече веднъж обясни, че няма амбиции за този пост, така че и сега е въпрос на време Колета да обясни, че не гледа към Формула 1. А и с оглед на трудните битки, които го очакват догодина в WEC, то той е претрупан от работа.

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Според вестник Corriere della Sera Джон Елкан и Бенедето Виня вече са се опитали да убедят Колета да поеме тима във Формула 1, но той е отказал, като е обяснил, че няма опит в световния шампионат.

Заместникът на Васьор Жером Д’Амброзио също е вариант, като бившият пилот вече е добре запознат със структурата на тима и с начина на работа, включително и с взимането на най-важните решения. Ако Васьор бъде уволнен, Д’Амброзио би могъл да поеме поста временно, но дали ще се пребори да е титуляр?

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Най-интересното предположение на италианските медии е Андреа Стела - италианецът, който ръководи Макларън и има огромни заслуги за успехите на тима в последните сезони. Той вече има опит във Ферари, а постигнатото с Макларън го превръща в трансферна цел №1 на Елкан и екипът му. Но тук е налице и най-сериозната пречка - Стела е начело на Макларън и до момента няма никакви индикации, че той иска да напусне или пък преговаря с друг тим.

Което означава, че ако Ферари все пак го привлече, с оглед на действащия му договор с Макларън, Стела ще трябва да престои доста време извън спорта - поне една година, преди да застане начело на Скудерията. Но най-вероятно Стела едва ли ще реши да напусне Макларън, като се има предвид, че Зак Браун му оказа огромно доверие да изгради и подреди тима, за да се стигне до титлите при конструкторите и тази на Ландо Норис при пилотите през 2025.

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Снимки: Gettyimages