Шкода също може да използва WRC кит за следващия сезон

Шкода Моторспорт проучва възможността да използва т.нар. WRC кит за преминаване към спецификация Rally1, което ще позволи на автомобила на марката от клас Rally2 да участва във висшата категория на Световния рали шампионат (WRC) през следващия сезон.

Новите технически правила за 2027 година дават право на производителите от категория Rally2 да надградят машините си до класификация Rally1 чрез пакета подобрения (WRC кит), представен от Международната автомобилна федерация (ФИА) през юни.

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Комплектът е на стойност 7500 евро и включва нови предни брони и калници, както и оптимизирано задно крило. С него автомобилът ще бъде с 10 килограма по-лек от стандартен модел в Rally2. В конфигурацията е предвиден и 33-милиметров турбо рестриктор, какъвто се използва при Rally1 машините за 2027, осигуряващ между 10 и 15 конски сили повече спрямо настоящите Rally2 коли. Според изискванията на ФИА производителите, които изберат да подготвят такива машини, трябва да запишат участие в минимум десет кръга от WRC с поне два автомобила.

В последните години Шкода се утвърди като доминиращата сила в Rally2, като през този сезон изведе Роберт Вирвес до шампионската титла при пилотите във WRC2. През юли чешкият производител отбеляза и важен пазарен успех, като достави състезателен автомобил №300 от модела Fabia RS Rally2.

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Въпреки че все още финализира плановете си за 2027 година, марката първоначално отхвърляше идеята за Rally1 кит, но представител на Шкода Моторспорт потвърди пред motorsport.com, че в момента проектът се обсъжда. Дори да се стигне до реализация обаче, обновената машина няма да бъде завършена за откриващото сезона рали „Монте Карло“ през януари.

„Обмисляме пакета, но за момента няма окончателно решение. Със сигурност обаче няма как да бъдем готови навреме за рали „Монте Карло“, заяви говорител на Шкода Моторспорт.

Ланча стартира в Rally1 категорията още от рали "Монте Карло"

Възможността за преминаване към Rally1 чрез този пакет бе използвана първо от тима на М-Спорт, който реши да надгради своя Форд Fiesta Rally2 за 2027. Британският отбор планира да стартира с три такива автомобила още в Монте Карло през януари, където ще премери сили с двата отбора на Тойота и колите на Project Rally One.

Миналата седмица рали комисията на ФИА обяви мерки за по-ясно разграничаване на отделните класирания за следващия сезон. С въвеждането на новия клас WRC1 само автомобилите от категория Rally1 ще имат право да спорят за световната титла в генералното класиране. Тази стъпка цели да опрости надпреварата за феновете и да стимулира производителите от Rally2 да инвестират в новите пакети за подобрения.

Хюндай остава в WRC с Rally2 Kit автомобил

Информация от Италия сочи, че Ланча вече провежда тестове с Rally1 пакет за своя Ypsilon HF Integrale Rally2, който би могъл да дебютира в Монте Карло, стига да завърши процесът по хомологация пред ФИА. Клиентската спортна програма на Ланча успя да се запази въпреки съкращенията на заводски подкрепяните моторспорт проекти, наложени от компанията майка Стелантис Груп.

Паралелно с това Хюндай работи усилено по обновената версия на своя модел i20 N Rally2, към която също може да бъде добавен пакет за преминаване в по-горния клас. Корейският производител пусна загадъчно съобщение в социалните мрежи, загатвайки за бъдещите си планове. Към момента нито Ланча, нито Хюндай са обявили официално програмите си за 2027 година.

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Снимки: Imago