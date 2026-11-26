Фернандо Алонсо пропуска медийния ден в Катар заради вирусна инфекция

Отборът на Астън Мартин обяви, че Фернандо Алонсо ще пропусне медийния ден преди Гран При на Катар заради вирусна инфекция, която в хванал към края на уикенда в Лас Вегас миналата седмица.

Fernando will miss media day today as he continues to recover from a viral infection contracted towards the end of the Las Vegas GP weekend. He is recovering well, and is planned to return to the paddock on Friday. #QatarGP — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) November 26, 2026

От тима потвърдиха, че техният пилот се възстановява по план и се очаква той да се завърне в падока в петък. Със сигурност двукратният шампион ще пропусне и първата тренировка на „Лусайл“, в която неговата кола ще бъде управлявана от Джак Крауфорд.

Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1

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Снимки: Gettyimages