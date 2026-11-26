Отборът на Астън Мартин обяви, че Фернандо Алонсо ще пропусне медийния ден преди Гран При на Катар заради вирусна инфекция, която в хванал към края на уикенда в Лас Вегас миналата седмица.
От тима потвърдиха, че техният пилот се възстановява по план и се очаква той да се завърне в падока в петък. Със сигурност двукратният шампион ще пропусне и първата тренировка на „Лусайл“, в която неговата кола ще бъде управлявана от Джак Крауфорд.
Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages