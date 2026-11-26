В Макларън очакват три спринта в Гран При на Катар

Отборът на Макларън се подготвя за предстоящата Гран При на Катар с очакването, че състезанието реално ще бъде разделено на три отделни спринтови етапа. Задължителните ограничения за използване на гумите ще оформят изцяло тактическите планове в предпоследния кръг от световния шампионат на Формула 1 за 2026 година.

Доставчикът на гуми Пирели наложи максимална дължина на една серия от 27 обиколки на пистата „Лусайл“, което гарантира поне две спирания в бокса по време на неделната дистанция от 57 обиколки. В лагера на Макларън смятат, че тези изисквания ще пренасочат фокуса от съхранението на гумите към агресивно преследване на максимално темпо.

Max Verstappen's Grandma watched on in Las Vegas as he secured his 75th Grand Prix win! 🥰🏆 #F1 #LasVegasGP https://t.co/uK6PpQVz7h — Formula 1 (@F1) November 25, 2026

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Заместник-директорът по състезателно инженерство в тима Ейдриън Гудуин разясни ситуацията:

„Максималната дължина на стинта този сезон е 27 обиколки спрямо предишните 25. Пирели успя да повиши лимита благодарение на по-ниското аеродинамично притискане при болидите за 2026 година и подсилената конструкция на самите гуми. В състезание от 57 обиколки целта не е да търсим балансирано темпо за стратегия с едно спиране, а да преценим кои смеси ще ни дадат най-добри резултати за три спринтови серии и кои точно да запазим за надпреварата. Знаем, че ни очакват минимум четири спирания в бокса за двата болида, като отново ще работим с пилотите за извличане на максимума от гумите. Фиксираните серии всъщност улесняват работата, тъй като няма нужда да пазим гумите отвъд границата на износване. Основната стратегическа задача е да не спираме прекалено рано, за да не бъдем принудени да правим трети питстоп.“

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Трасето „Лусайл“ е с дължина 5,419 километра, има 16 завоя, преобладаващо средно бързи и бързи, което оказва сериозно странично натоварване върху гумите. Пирели избра трите си най-твърди типа смеси – С1, С2 и С3, а квалификацията и самото състезание ще се проведат на изкуствено осветление.

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„Очакваме пореден оспорван дуел в челото на колоната. Дългите и бързи завои на „Лусайл“ извеждат квалификацията на преден план. Тя крие висок риск, но и носи сериозни дивиденти заради ограниченията на пистата и атаката на бордюрите. Правилата за задвижващите системи през 2026 година добавят допълнителна трудност в бързите сектори, където трябва прецизно да разпределяме енергията от батерията при често променлив вятър. Разликите в квалификацията вероятно ще бъдат минимални, така че всеки детайл е важен. Гумите винаги са решаващ фактор тук.

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"Използваме най-твърдите смеси – С1, С2 и С3, точно както на „Силвърстоун“ и „Сузука“, и на този етап от кампанията познаваме отлично поведението им. Катар се отличава с високото натоварване на левите гуми между 12-и и 15-и завой, макар че температурите на въздуха около 23–25 градуса и по-ниските скорости в завоите би трябвало да направят износването по-щадящо спрямо предходните години“, коментира Гудуин.

Британският тим пристига в Катар с пасив от само девет точки зад Ред Бул в битката за третата позиция при конструкторите. Двойният подиум на Ландо Норис и Оскар Пиастри в Лас Вегас стопи изоставането от 17 точки, като в оставащите два старта могат да бъдат спечелени максимум 86 пункта.

Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1

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Снимки: Gettyimages