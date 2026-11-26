Отборът на Макларън се подготвя за предстоящата Гран При на Катар с очакването, че състезанието реално ще бъде разделено на три отделни спринтови етапа. Задължителните ограничения за използване на гумите ще оформят изцяло тактическите планове в предпоследния кръг от световния шампионат на Формула 1 за 2026 година.
Доставчикът на гуми Пирели наложи максимална дължина на една серия от 27 обиколки на пистата „Лусайл“, което гарантира поне две спирания в бокса по време на неделната дистанция от 57 обиколки. В лагера на Макларън смятат, че тези изисквания ще пренасочат фокуса от съхранението на гумите към агресивно преследване на максимално темпо.
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Заместник-директорът по състезателно инженерство в тима Ейдриън Гудуин разясни ситуацията:
„Максималната дължина на стинта този сезон е 27 обиколки спрямо предишните 25. Пирели успя да повиши лимита благодарение на по-ниското аеродинамично притискане при болидите за 2026 година и подсилената конструкция на самите гуми. В състезание от 57 обиколки целта не е да търсим балансирано темпо за стратегия с едно спиране, а да преценим кои смеси ще ни дадат най-добри резултати за три спринтови серии и кои точно да запазим за надпреварата. Знаем, че ни очакват минимум четири спирания в бокса за двата болида, като отново ще работим с пилотите за извличане на максимума от гумите. Фиксираните серии всъщност улесняват работата, тъй като няма нужда да пазим гумите отвъд границата на износване. Основната стратегическа задача е да не спираме прекалено рано, за да не бъдем принудени да правим трети питстоп.“
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Трасето „Лусайл“ е с дължина 5,419 километра, има 16 завоя, преобладаващо средно бързи и бързи, което оказва сериозно странично натоварване върху гумите. Пирели избра трите си най-твърди типа смеси – С1, С2 и С3, а квалификацията и самото състезание ще се проведат на изкуствено осветление.
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„Очакваме пореден оспорван дуел в челото на колоната. Дългите и бързи завои на „Лусайл“ извеждат квалификацията на преден план. Тя крие висок риск, но и носи сериозни дивиденти заради ограниченията на пистата и атаката на бордюрите. Правилата за задвижващите системи през 2026 година добавят допълнителна трудност в бързите сектори, където трябва прецизно да разпределяме енергията от батерията при често променлив вятър. Разликите в квалификацията вероятно ще бъдат минимални, така че всеки детайл е важен. Гумите винаги са решаващ фактор тук.
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"Използваме най-твърдите смеси – С1, С2 и С3, точно както на „Силвърстоун“ и „Сузука“, и на този етап от кампанията познаваме отлично поведението им. Катар се отличава с високото натоварване на левите гуми между 12-и и 15-и завой, макар че температурите на въздуха около 23–25 градуса и по-ниските скорости в завоите би трябвало да направят износването по-щадящо спрямо предходните години“, коментира Гудуин.
Британският тим пристига в Катар с пасив от само девет точки зад Ред Бул в битката за третата позиция при конструкторите. Двойният подиум на Ландо Норис и Оскар Пиастри в Лас Вегас стопи изоставането от 17 точки, като в оставащите два старта могат да бъдат спечелени максимум 86 пункта.
Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages