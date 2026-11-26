Прамак подготвя специален подарък за последния старт на Джак Милър в MotoGP

Отборът на Прамак Ямаха подготвя специален жест за Джак Милър в предстоящия финал на сезона в MotoGP – Гран При на Валенсия. За последното си планирано състезание в кралския клас австралиецът ще получи възможност да се състезава с визията в зелено и златно, която бе създадена за надпреварата на пистата "Филип Айлънд", но така и не бе използвана в пълния си блясък поради отмяната на австралийското състезание.

Цветовете, вдъхновени от австралийския национален флаг, бяха представени през октомври, но поради лошите метеорологични условия и последвалото отменяне на Гран При на Австралия, Милър успя да направи само демонстрационна обиколка. Сега екипът връща специалния дизайн за старта на пистата "Рикардо Тормо" в неделя.

"Това е нашият подарък за Джак, защото след дълга кариера в MotoGP той заслужава да я завърши по подобаващ начин", заяви директорът на отбора Джино Борсои.



"Надявам се, че това няма да бъде просто красива визия, а ще бъде съпроводено и с добър резултат. Така че ще разкрием тази красива визия във Валенсия за всички негови фенове и за отбора. Желаем на Джак всичко най-добро за бъдещето", добави той.

Предстоящото състезание във Валенсия слага край на периода на Милър в MotoGP, през който той записа победи с мотоциклети на Хонда и Дукати, както и качвания на подиума с КТМ. През сезон 2027 австралиецът ще започне нова глава в кариерата си, преминавайки в Световния супербайк шампионат (WorldSBK) като заводски състезател на Ямаха.

Програма на уикенда за Гран При на Валенсия в MotoGP

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Снимки: Gettyimages