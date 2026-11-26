Крис Мийк прави тестове на асфалт с Хюндай

Хюндай продължава интензивното развитие на своя Rally2 автомобил, като проведе нови тестове на техничните асфалтови отсечки в Каталуня. Зад волана на състезателната машина бе опитният ветеран Крис Мийк.

Тестовете в Испания следват обширните изпитания, които екипът реализира през октомври върху макадамовите трасета в Централна Финландия, около района на Ямса.

Partilhamos imagens dos testes do Kris Meeke com o Hyundai I20 Rally2 de 2027. https://t.co/cog8LTgbNb — Doidos por Rally (@DoidosPorRally) November 25, 2026

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Мийк, който има пет победи в кръгове от Световния рали шампионат (WRC), разполага със стабилна история в сътрудничеството с Хюндай. Пилотът от Северна Ирландия участва в Португалския рали шампионат с Rally2 автомобила на марката през 2023 г. и 2024 г.

Визуалните кадри от изпитанията в Каталуня показват, че тестваната машина все още не разполага с инсталиран WRC кит. Инженерният екип се е фокусирал върху баланса на шасито и механичното сцепление на асфалтовата настилка.

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Въпреки че Хюндай показва пълна ангажираност към усъвършенстването на своя Rally2 автомобил, от WRC отбора на южнокорейския производител все още не са обявили официално плановете си за участие в шампионата през сезон 2027.

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