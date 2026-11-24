Гюнтер Щайнер: Ферари да прати Леклер в Хаас

Бившият шеф на Хаас във Формула 1 Гюнтер Щайнер предложи Шарл Леклер да бъде пратен в Хаас - като наказание за ролята му в удара с Люис Хамилтън в Лас Вегас. Двамата се удариха докато се бореха за шестото място, като това се случи броени дни след случката в Мексико, която наложи спешна среща с шефа на тима Фредерик Васьор в Сао Пауло.

Стюардите решиха, че Леклер е виновен за инцидента и той получи 10 секунди към времето си. Васьор пък обясни, че тимът „трябва да вземе някакви мерки“, но Щайнер е много по-смел.

There were plenty of dramatic moments to go round in Las Vegas! 😮‍💨 Here's a selection of five to look back on 💪 #F1 #LasVegasGP https://t.co/fut8xZAiPV — Formula 1 (@F1) November 23, 2026

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„Да пратим Шарл в Хаас - обясни италианецът в подкаста Red Flags. - Това е решение. Някой мислил ли е за това? Това ще е решение.

„Щом не ти харесва във Ферари, предлагаме ти друго място. Ще се върне там, където започна кариерата му - с една свободна тренировка в Хаас. Аз бях там.

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„Честно казано, много харесвам Шарл. Той е много добър човек. Но това е идея. Ако бъде заплашен с нещо такова, може и да се успокои и няма да се налага Ферари да се отървава от него. Той заслужава да е нещастен, тъй като той създаде тази бъркотия.“

Щайнер предупреди, че Васьор ще трябва да се справи с проблемите, които имат пилотите на Ферари, ако иска успехи.

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„Ферари не са спечелили титлата, пилотите на тима не се разбират - уточни Щайнер. - В момента там е пълна бъркотия. Как ще се оправи това? Наистина ще е трудно. Васьор трябва да оправи всичко, защото не мисля, че големите шефове на Ферари ще чакат дълго за това.“

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Снимки: Gettyimages