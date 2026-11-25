Моуриньо: Съблекалнята е като Лас Вегас

Старши треньорът на Реал Мадрид Жозе Моуриньо коментира разгромната победа с 5:1 над ПСВ Айндховен в основната фаза на Шампионска лига. „Белите“ изоставаха с 0:1 на почивката, но през второто полувреме отбелязаха пет безответни попадения.

Мадридчани са едноличен лидер в класирането с пълен актив от 15 точки, докато нидерландският тим заема 27-ото място с 4 точки.

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„15 точки – това е много, много добре. Почти постигнахме целта си. Още три или четири точки ще ни позволят да избегнем плейофите. Важно е да продължим победната си серия. През второто полувреме манталитетът беше решаващ. Направихме няколко смени, а в игра се появи Джуд Белингам – футболист от различен тип, който даде на отбора това, което ни липсваше през първото полувреме", коментира Моуриньо.

"Като цяло обаче целият отбор игра по-добре. През първата част не успявахме да намерим ритъма си, не пресирахме, губехме единоборствата и не създавахме числено превъзходство в последната третина на терена. След почивката пресирахме високо и играехме с много изнесена напред защитна линия. Според мен, за разлика от първото полувреме, ПСВ нито веднъж не успя да изнесе чисто топката от собствената си половина чрез подавания“, заяви португалецът.

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Моуриньо отговори в типичния си стил на въпроса какво е казал на футболистите си в съблекалнята на почивката.

„Съблекалнята е като Лас Вегас – това, което се случва в Лас Вегас, си остава в Лас Вегас. Поговорихме, ние сме приятели и обсъдихме всичко“, добави наставникът на кралския клуб.

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Снимки: Gettyimages