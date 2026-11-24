Утре ЦСКА пуска ограничени бройки билети за Трабзонспор

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Ръководството на ЦСКА излезе с информация относно пропуските за двубоя срещу Трабзонспор в Лига на конференциите. Утре сутрин "армейците" ще активират функцията "Препрати" в клубната платформа.

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"Армейци, от утре (25 ноември) след 10:30 ч. ще бъде активна възможността за прехвърляне на билети чрез функцията "Препрати" в потребителските профили на платформата tickets.cska.bg. Така притежателите на билети ще могат отново да се възползват от тази функционалност.



Същевременно, след предприетите мерки срещу опитите за злоупотреби и заобикаляне на установените правила, успяхме да осигурим допълнителен, макар и силно ограничен брой билети за предстоящия двубой срещу Трабзонспор от основната фаза на Лигата на конференциите.



Те ще бъдат налични за закупуване утре след 10:30 ч. в платформата tickets.cska.bg за всички притежатели на фен карти на ЦСКА. Билетите ще бъдат налични до изчерпване на количествата! Само ЦСКА!", написаха от Борисовата градина.

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