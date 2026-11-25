Диего Мартинес впечатли БФС с презентацията си

Испанският специалист Диего Мартинес е изнесъл презентация пред Българския футболен съюз в Бояна, разбра Sportal.bg. 45-годишният наставник от Виго е посетил родината ни преди няколко дни, като е посетил базата на националния отбор, където е изложил вижданията си в експозе, придружено от графики и визуализация на данни. Бившият треньор на Осасуна, Гранада, Еспаньол, Олимпиакос и Лас Палмас е спряган за фаворит да поеме България, като това трябва да стане скоро.

БФС остана без технически директор

Националният отбор записа много слаба есен в Лига на нациите, където не успяхме да стигнем до едно от първите две места в група с Исландия, Естония и Люксембург. В първите два мача селекционер беше Александър Димитров, който беше заменен от Атанас Рибарски. Освен Мартинес, БФС ще проведе разговори с още няколко специалисти, като нашата медия вече съобщи, че сред тях е бившият старши треньор на Албания Джани Де Биази.

Опитен италианец също в играта за националния отбор

На 6 декември България ще научи съперниците си в европейските квалификации, като съществува голяма вероятност нашите да са в група с още четири отбора, което би означавало, че ще играем официални мачове още през март.

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Снимки: Imago