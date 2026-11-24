Никола Цолов срещу Алекс Дън за титлата във Формула 2

След оттеглянето на Рафаел Камара от последните два кръга за сезона във Формула 2, претендентите за титлата остават само двама: Никола Цолов и Алекс Дън.

Камара събра дотук 207 точки, като излезе начело в класирането в Баку, Българския лъв има 200, а Дън е със 189. Аутсайдерът в тази битка е Габриеле Мини, който има 163 точки, но със сигурност ще се опита да навакса изоставането си. Дън показа в Баку, че в рамките на един състезателен уикенд може да се постигне сериозен прогрес, но пък там имаше три състезания.

BREAKING: Rafael Câmara will finish the 2026 season in Formula 1 with Haas Click the link for more info ℹ️🗞️👉 https://t.co/puEKN8iW0J #F2 #RoadToF1 https://t.co/jpVQaeyQ4a — Formula 2 (@Formula2) November 22, 2026

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Последните кръгове в Катар и Абу Даби включват по един спринт и едно основно състезание и са трасетата, където миналата година Цолов записа първите си състезателни километри във Формула 2, както и първия си подиум - трето място в спринта на „Яс Марина“. Той имаше шанс за подиум още в първия си старт във Формула 2 миналата година, но в спринта в Катар, но не успя заради оспорвана битка и контакт с Рафаел Виягомес, който стюардите определиха като състезателен инцидент.

Congratulations to Nikola Tsolov, confirmed as an @F1 reserve driver twice over for 2027! ✌️ The Bulgarian Lion will serve in the role for both Red Bull Racing and Racing Bulls next season 🙌 #F2 #RoadToF1 https://t.co/bY9LK96PBb — Formula 2 (@Formula2) November 12, 2026

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В хода на битката през сезона Никола показа отлично състезателно темпо, на няколко беше наказан от стюардите и също така демонстрира силна воля, като винаги когато имаше възможност се връщаше в челото - последното състезание в Баку, където той завърши втори е идеална илюстрация за това.

Ахилесовата пета на болида на Кампос обаче остава квалификацията - в последните пет кръга Никола остава средно на 0,480 секунди от полпозишъна, което е сериозна разлика за Формула 2, където се използват идентични автомобили. Рафаел Камара вече показа, че е фаворит №1, когато става въпрос за квалификационни битки - 5 спечелени квалификации в 12 кръга.

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Дън също е бърз в квалификациите, средно изостава на 0,3 секунди от полпозишъна, но тук картината се изкривява от 17-ото му място в квалификацията в Унгария. Без този резултат Дън е средно на малко под десета и половина от полпозишъна.

„Ако имах отговор (на представянето ни в квалификациите), щях да го променя - коментира Никола след последното състезание в Баку. - Камара и Дън са много впечатляващи в квалификациите, така че това прави животът ми малко по-труден.

„Мисля, че определено ни липсва нещо, за да открием последната частичка скорост в квалификацията. Единствените уикенди, в които наистина смятах, че можем да сме на първо място в квалификацията бяха в Монако и на „Ред Бул Ринг“, като в Австрия това постигна съотборникът ми.

„Също така, като лидер в шампионата, никога не поемах риска да потърся още една-две десети в края на квалификацията, защото обикновено като си в топ 3 или топ 5, се бориш за победата, това беше подходът ми към квалификациите, никога не съм рискувал твърде много.

„Знам, че мога да съм бърз в една обиколка и може би това сега ми липсва, може би трябва да рискувам малко повече, ще се опитам да го променя за следващите стартове.“

В интерес на истината, този подход даде отлични резултати тази година - шест победи без нито едно първо място в квалификациите.

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В същото време, в Баку Дън заяви, че ще „даде всичко“, за да съкрати разликата със съперниците си, като сега пред него реално остава само Никола. Алекс е готов да отговори на критиците си, които винаги отбелязват агресивното му пилотиране и грешките, които идват с него, както и няколкото зрелищни инциденти, основно обаче през миналата година.

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Ирландецът е съгласен с оценките, че през 2025 е бил агресивен и дори безразсъден на моменти, но също така обясни, че вече едва ли не всичко, което той прави на пистата се преувеличава.

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Що се отнася до Мини, след лятната пауза Габриеле успя да спечели само 16 точки - представянето му се влошава, като Дън събра 81 и почти догони лидерите Камара и Цолов.

Голямата битка за титлата обаче предстои и ще е интересно каква роля в нея ще получат и двама много високоценени новаци - първите двама в класирането във Формула 3 тази година Уго Угочукву и Фреди Слейтър ще дебютират в Катар и определено ще се борят за място в челото - в квалификациите и състезанията.

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Снимки: Gettyimages