Хорхе Мартин посочи къде е загубил битката срещу Марк Маркес

Испанският пилот Хорхе Мартин смята, че липсата на достатъчно опит и пропуснатият практически цял предишен сезон с Априлия са се оказали решаващият фактор за загубата на световната титла в MotoGP през 2026 година срещу Марк Маркес.

Състезателят на Априлия оглавяваше класирането през голяма част от кампанията – от десетия кръг на пистата в Асен в края на юни до Гран При на Сан Марино през септември, където с Маркес бяха с равни точки на върха. Мартин си върна лидерската позиция след състезанието на "Ред Бул Ринг", но катастрофата му в спринта на Филип Айлънд нанесе тежък удар по амбициите му.

One for the memories 📸 #MARCmade | #H1STORY https://t.co/iyRJfsp4XR — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 24, 2026

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Мартин отдаде неуспеха си на липсата на достатъчно километри с мотора RS-GP заради изключително тежкия и накъсан от контузии сезон 2025. Престоят му в тима започна със счупване на ръката след едва 19 обиколки на предсезонните тестове на "Сепанг". При завръщането си в четвъртия кръг в Катар испанецът претърпя ново тежко падане, което го извади от строя за още седем старта. В спринта на "Мотеги" последва фрактура на ключицата след сблъсък със съотборника му Марко Бедзеки, довела до пропускането на пет от последните шест състезания за годината. Впоследствие две нови операции през декември му попречиха да участва и на тестовете на "Сепанг" през януари 2026 година.

Така Мартин влезе в шампионата през 2026 година вероятно с най-добрата машина на стартовата решетка, но без никаква база от настройки и рутина, което го принуди непрекъснато да догонва конкурентите си.

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„Всеки път закъснявах за битката за победата и го усещах с пълна сила - обясни Мартин, след като финишира втори в Гран При на Португалия, където Маркес подпечата световната си титла. - Чувствах, че трябва да правя невъзможното, и това наистина е жалко. Въпреки всичко съм горд от свършената работа и щастлив от спечеления подиум.“

Пилотът подчерта, че чисто като скорост никога не е бил най-добрият през сезона, въпреки лидерството си преди лятната пауза и в презокеанските стартове.

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„Никога не бях най-силният на пистата – и Марко, и Марк винаги бяха по-бързи от мен - сподели той. - Опитвах се да бъда постоянен и да вдигам темпото, но тази скорост така и не дойде и пропуснах няколко победи. Може би след падането в Австралия осъзнах, че задачата става изключително трудна.“

Мартин добави, че необходимостта да изгражда темпото си постепенно през целия уикенд му е струвала скъпо в сравнение с Маркес, срещу когото е задължително да бъде на сто процента готов още от първата тренировка в петък.

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„Напълно ясно е, че ми липсваше опитът от още един пълен сезон с Априлия - обобщи испанецът. - След всички контузии не се състезавах достатъчно и винаги се мъчех в петъците. И този сезон беше така – трудни петъци, малко по-добре в събота, но все още далеч, а едва в неделя бях близо до битката за победата. За да победиш Марк, трябва да си на върха на възможностите си от петък, друг начин няма. Тази година градихме увереност и базов баланс, но това се случи твърде късно, за да се боря за титлата до самия край.“

Мартин няма да има възможност да приложи натрупания опит с Априлия, тъй като през следващия сезон преминава в Ямаха, а шампионатът преминава към напълно нов технически регламент.

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Снимки: Gettyimages