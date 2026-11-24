Колтън Херта няма да довърши сезона във Формула 2

Колтън Херта ще приключи преждевременно трудното си участие във Формула 2 и няма да се състезава в последните два кръга от сезон 2026, като раздялата с Хайтех е по „взаимно съгласие“.

Херта, който има 9 победи в сериите Индикар, премина към европейските шампионати с едноместни болиди тази година, воден от амбицията да спечели суперлиценз от ФИА, необходим за участие във Формула 1.

🚨 Colton Herta’s Formula 2 season is OVER. The American and Hitech have mutually agreed to part ways before the final two rounds of the season. Herta leaves sitting 19th in the championship with just 26 points, while Roman Bilinski takes over his seat. The decision comes just days after Cadillac confirmed Valtteri Bottas for 2027, ending Herta’s immediate hopes of an F1 promotion. (via. @Planet_F1) #F1 — Everything Formula (@evrythngformu1a) November 23, 2026

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Кампанията във Формула 2 обаче далеч не се разви според очакванията за американеца. 26-годишният пилот заема 19-о място в генералното класиране с актив от едва 26 точки след 12 кръга, а най-доброто му класиране остана петата позиция в Барселона, като стартира от трето място на обърнатата решетка.

Херта няма да се състезава в заключителните уикенди в Катар и Абу Даби. Неговото място в кокпита ще бъде заето от Роман Билински, който вече има договор да кара за Хайтех през 2027 година.

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Старши инженерът на Хайтех във Формула 2, Ян Суман, заяви:

„Радваме се да приветстваме Роман в Хайтек за последните два кръга от кампанията. Тези състезателни уикенди ще ни предоставят възможност да изградим ключови взаимоотношения преди настъпването на зимната пауза. Бих искал също така да благодаря на Колтън за неговата всеотдайност и решимост през целия му престой в отбора, въпреки предизвикателния сезон. Пожелаваме му всичко най-добро в бъдеще.“

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В официалното съобщение на тима няма коментар от страна на Херта, като бъдещите му планове за следващия сезон все още остават неясни. Въпреки слабите резултати на пистата, се смята, че той е запазил шансове за евентуална промоция във Формула 1 благодарение на ролята си на резервен пилот за Кадилак. Чрез участието си в шест свободни тренировки през 2026 година той успя да покрие норматива за суперлиценз, но броени дни по-късно бе обявено, че Валтери Ботас и Серхио Перес остават титуляри в американския тим.

Неговият заместник Билински също изкара дебютния си сезон във Формула 2 тази година, записвайки 36 точки и 16-о място в подреждането за тима на ДАМС. През 2025 година 22-годишният полско-британски състезател завърши на 11-а позиция във Формула 3.

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„Изключително развълнуван съм да се присъединя към Хайтех за финалните две състезания. Възможността да работя с тима още преди началото на 2027 година е истински бонус. Това ни позволява да започнем съвместната работа веднага, да се опознаем и да изградим солидна основа за догодина. Разбира се, ще се надявам и на силни резултати, с които да завършим настоящия сезон“, сподели Билински.

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Снимки: Gettyimages