Мерцедес може да загуби два от клиентските си отбори след 2030

Германският автомобилен гигант Мерцедес е изправен пред възможността да се раздели с два от клиентските си отбори във Формула 1. Причината за това е подготвяната мащабна реформа в правилата за задвижващите системи от сезон 2030 нататък.

Според информация на motorsport.com шестте производителя на двигатели в шампионата са постигнали съгласие от 2030 година да ограничат доставките си до максимум два тима. В тази бройка влиза и собственият заводски състав на съответната компания, което оставя свободен капацитет само за един клиентски отбор.

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Постигнатото споразумение е част от общата регулаторна рамка за бъдещото поколение двигатели, с които Формула 1 ще се завърне към V8 агрегатите. Промените все още очакват своето официално потвърждение, като Световният съвет за моторни спортове към ФИА ще разгледа новите правила през идния месец.

Подобно ограничение ще засегне най-силно Мерцедес. В момента германската марка осигурява мотори за три други тима на решетката – Макларън, Уилямс и Алпин. При приемане на новите условия поне две от тези структури ще трябва да намерят алтернативен доставчик преди началото на сезон 2030.

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Както Макларън, така и Уилямс имат желание да съхранят партньорството си с Мерцедес. Главният изпълнителен директор на Макларън Зак Браун вече заяви категорично, че отборът от Уокинг не планира промяна.

„Обмисляли сме този вариант в миналото, но сме напълно удовлетворени от Мерцедес. Смятам, че доказахме възможностите си да печелим шампионски титли с тях, затова нямаме никакво намерение да поставяме в задната част на болида си двигател, различен от Мерцедес“, коментира Браун.

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Планираната промяна ще има по-слаб ефект върху Ферари, тъй като Кадилак се готви да премине към собствени задвижващи системи на Дженеръл Мотърс през 2030 година. В същото време Ред Бул Пауъртрейнс ще продължи да захранва единствено Ред Бул Рейсинг и Рейсинг Булс.

Основната цел на споразумението е да се ограничи влиянието на отделни доставчици върху голяма част от стартовата решетка. Въпреки това регулациите ще включват и клауза за задължителна доставка, която би дала право на ФИА да изиска от даден производител да оборудва и трети отбор, ако някой от участниците остане без партньор.

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Снимки: Imago