Болид на Айртон Сена не постигна желаната цена на търг

Рядък състезателен автомобил от Формула 1, пилотиран от трикратния световен шампион Айртон Сена, не успя да намери купувач на търг в Ню Йорк, въпреки че предварителната му оценка достигаше 6 милиона долара.

Шасито Уилямс FW16B-01 е едно от едва двете оцелели до днес, с които бразилската легенда се състезава по време на последния си сезон във Формула 1 през 1994 година. Аукционната къща „RM Sotheby's“ предложи машината на търг на 16 ноември с очакван ценови диапазон между 4 и 6 милиона долара, но наддаването не успя да достигне предварително заложената минимална цена.

📰: A Williams FW16 driven by Ayrton Senna in 1994 is heading to public auction for the first time via RM Sotheby’s in New York, estimated at $4-6 million. Chassis FW16B-01 was Williams’ spare at Brazil, where Senna set a warm-up lap quicker than Schumacher. It was not the Imola car (FW16-02). Also driven by Coulthard and Mansell, it passed to Senna’s family and stayed with them for about 30 years. It remains unrestored with Senna’s seat still fitted. #F1 #BrazilGP — F1 Naija (@f1_naija) November 5, 2026

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Автомобилът носи особена сантиментална и историческа стойност заради клауза в договора на Сена при преминаването му в базирания в Гроув отбор. Според уговорката пилотът е трябвало да получи едно от състезателните шасита, ако отборът спечели титлата при конструкторите през 1994 година.

Въпреки трагичната смърт на Сена в Гран При на Сан Марино, отборът на Уилямс спази обещанието си, след като триумфира в шампионата срещу Бенетон, и предостави болида на семейството на пилота.

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Макар че Сена никога не стартира в състезание с точно това шаси, той го пилотира по време на неделната загрявка преди домашното си състезание в Бразилия, както и по време на тестови сесии на пистата „Херес“. Зад волана на същия автомобил са заставали и шампионите Деймън Хил и Найджъл Менсъл, а Дейвид Култард прави своя дебют във Формула 1 с него по време на Гран При на Испания през 1994 година.

Семейството на Сена запазва собствеността върху автомобила в продължение на 30 години, преди той да бъде закупен от настоящия си собственик през 2024 година. Машината е запазена в напълно автентичен, нереставриран вид, като сред малкото промени през годините е поставянето на личната състезателна седалка на Сена.

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Въпреки че болидът остана непродаден, интересът към предмети, свързани с бразилския идол, остава изключително висок. През юли каска, използвана от Сена в три старта през сезон 1992, бе закупена за 500 000 британски лири, надминавайки значително предварителната оценка от 80 000 до 120 000 паунда.

След края на наддаването в Ню Йорк историческото шаси на Уилямс продължава да бъде достъпно за потенциални купувачи чрез директни преговори с аукционната къща.

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