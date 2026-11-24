Марк Маркес не очаква поздравления от Валентино Роси за титлата

Новокоронясаният шампион в MotoGP Марк Маркес разкри, че не е получил поздравително съобщение от дългогодишния си опонент Валентино Роси след триумфа си за сезон 2026, като подчерта, че и не очаква такова.

33-годишният състезател на Дукати си осигури световната титла миналия уикенд по време на надпреварата за Голямата награда на Португалия, след като успя да навакса пасив от цели 102 точки, натрупан по-рано през кампанията. С този успех испанецът спечели своята осма корона в Кралския клас и общо десета в кариерата си в световния мотоциклетния шампионат, с което задмина постиженията на легендарния италианец.

Your Portimao catch-up starts here 🇵🇹 We’ve got all the moments you might have missed 👀 #MotoGP https://t.co/nubMXaZSLD — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 24, 2026

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Развитието идва броени седмици след като Роси отново разпали старото съперничество, отправяйки поредни обвинения към Маркес, че през 2015 година му е отнел десетата световна титла.

По време на събитие в Мадрид в понеделник Маркес бе попитан дали е получил някаква вест от Роси след спечелването на отличието. Испанският пилот сподели, че няма контакт с бившия си съперник и не се надява на такъв, но въпреки това изрази огромното си признание към постигнатото от него:

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„Не, не очаквам поздравления. Очаквам жестове от хората, които имат положително влияние върху моя живот. Валентино е дал изключително много и винаги е бил вдъхновение за мен. Нормално е да не можеш да се разбираш с абсолютно всички. С него сме се сблъсквали нееднократно – може би и заради факта, че и двамата сме зодия Водолей... Но трябва да гледаме реално на нещата, изпитвам огромен респект към него. Дали ще завърша кариерата си с десет или единадесет титли няма да промени живота ми, но изравняването на рекорда на Джакомо Агостини е едно от най-великите усещания. Надявам се някой ден да стана свидетел как някой друг изравнява или подобрява нашите върхове.“

В дните преди състезанието на пистата в Портимао се появиха сериозни слухове, че при спечелване на шампионата за 2026 година Маркес може да обяви край на състезателната си кариера. В Португалия той не отхвърли категорично този сценарий, но в испанската столица внесе повече яснота относно бъдещето си:

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„Слуховете не ме изненадаха, тъй като подобна логика е разбираема в зависимост от гледната точка. В момента обаче съм концентриран единствено върху себе си и се наслаждавам на този изключителен миг. Ще има достатъчно време за подготовка за сезон 2027. Имам действащ договор и докато изпитвам страст и тялото ми го позволява, ще продължа да се състезавам. Това е страст, в която рискът винаги трябва да бъде преценяван, защото при всяко излизане на пистата залагаш живота си.“

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Снимки: Gettyimages