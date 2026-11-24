Какво трябва да знаем за ограниченията за гумите в Катар

Наложеното от Пирели ограничение от максимум 27 обиколки с един комплект гуми ще постави ясни граници за отборите по време на Гран При на Катар. Това правило прави задължителни поне две спирания в бокса в рамките на състезанието от общо 57 тура. Италианският доставчик избра трите най-твърди смеси от своята гама за пистата „Лусайл“, където дългите високоскоростни завои и сериозното износване превръщат контрола над гумите в ключов фактор за уикенда.

За надпреварата в Катар Пирели предоставя смесите С1 (твърди), С2 (средно твърди) и С3 (меки). Макар тази селекция да предлага най-издръжливите възможни варианти, тя не елиминира стратегическите главоболия: инженерите отново ще трябва да следят стриктно продължителността на всяка серия и да решат как най-ефективно да разпределят различните компоненти в хода на дистанцията.

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Лимитът от 27 обиколки е малко по-либерален спрямо ограничението от 25 тура, приложено при предишното издание на надпреварата в Катар, но принципът остава напълно идентичен. Нито един комплект не бива да надхвърля разрешения пробег, а общата дължина на дистанцията изключва вариант за преминаване само с един бокс. Така двете спирания се оказват неизбежни.

При официалното представяне на избора си от Пирели подчертаха, че подборът е изцяло продиктуван от спецификите на катарското трасе. От компанията отбелязаха, че конфигурацията на „Лусайл“ с нейните 16 завоя включва поредица от изключително бързи криви, които подлагат гумите на непрекъснато механично натоварване.

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Защо от Пирели залагат на най-твърдите смеси?

Предизвикателствата на трасето далеч не се изчерпват само с общото износване на сликовете. От Пирели акцентират върху факта, че предната лява гума е подложена на най-тежки изпитания. В същото време сравнително гладкият асфалт и високите температури благоприятстват появата на грейнинг при всички смеси. Това накъсване на повърхността ускорява деградацията и добавя още една въпросителна при преценката колко дълго даден комплект може да запази оптимално темпо.

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Комбинацията от С1, С2 и С3 е проектирана именно с оглед на тези условия, но използването им не гарантира безоблачно състезание. Дори гума, която се вписва в позволения лимит за обиколки, може рязко да загуби сцепление. Поради тази причина стратезите трябва да съпоставят загубата на скорост спрямо времето за престой в питлейна и риска от връщане на пистата в трафик.

Тактическите възможности в рамките на задължителните две спирания

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След като минималният брой посещения на бокса е фиксиран, тактическото съревнование се пренася върху тайминга на самите смени. Ранното влизане отваря възможност за агресивна атака чрез пресичане на стратегията, но може да натовари състезателя с по-дълги и тежки серии в заключителната фаза. Отлагането на спирането пък позволява защита на позицията на пистата или алтернативна поредица от смеси, стига да не се прекрачва максималната бариера от 27 обиколки.

Твърдите гуми предлагат стабилна основа, но отборите тепърва ще трябва да анализират поведението им в реални условия. Тренировъчните сесии, разпределението на гумите за квалификацията и наличното състояние на всеки комплект ще оформят състезателния план. Правилото очертава максималния пробег, но само по себе си не гарантира най-бързия начин за изминаване на дистанцията.

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Развитието на самото състезание също може да промени всички предварителни сметки. Трафикът, появата на кола за сигурност или неочаквани нива на износване могат да принудят тимовете да коригират графика си в движение. Зададеният лимит свива диапазона от възможности, но не означава, че един и същ подход ще бъде универсално печеливш за всеки пилот.

Изискването за поне две спирания прави общата структура на Гран При на Катар по-предвидима, но истинският тест ще бъде намирането на баланс между съхранението на ресурса на гумите и поддържането на високо темпо. На фона на сериозното износване на предната лява гума и риска от грейнинг, предимство ще имат онези отбори, които разчетат най-добре поведението на гумите в рамките на зададените правила.

Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1

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Снимки: Gettyimages