Фреди Слейтър сменя Рафаел Камара във Формула 2

Лидерът в класирането във Формула 2 Рафаел Камара няма да довърши сезона, като ще участва състезанията във Формула 1 в Катар и Абу Даби. Това беше потвърдено малко след края на Гран При на Лас Вегас.

А мястото му в тима на Инвикта ще заеме вицешампионът във Формула 3 за този сезон Фреди Слейтър. Фреди подписа с Инвикта за 2027 и сега получава шанс да дебютира по-рано за тима във Формула 2. В Сао Пауло Слейтър участва в първата свободна тренировка с тима на Ауди, но получи повреда и спря предсрочно.

Stepping up for the final two rounds 🙌 Freddie will be behind the wheel to see out the 2026 Formula 2 season for Invicta Racing! #F2 #Formula2 #InvincibleInSpirit https://t.co/SZxFKfCFAh — Invicta Racing (@InvictaRacing) November 24, 2026

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По същия модел Камара ще запише още два старта с Хаас, като той има договор с американския тим да е титуляр във Формула 1 през 2027.

Шампионът във Формула 3 за 2026 Уго Угочукву също ще дебютира във Формула 2 този уикенд - американецът ще се състезава за Ван Амерсфорт Рейсинг до края на кампанията, а от началото на 2027 ще е титуляр в Кампос.

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След решението на Камара да не довърши сезона във Формула 2 титлата ще се решава между Никола Цолов, който има 200 точки и Алекс Дън, който е със 189. Камара досега събра 207 пункта.

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Снимки: Gettyimages