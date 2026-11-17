Никола Цолов може да е №1 в историята на Ред Бул във Формула 2

Българският пилот Никола Цолов може да стане най-успешният пилот на Ред Бул в историята на Формула 2 (включително и сериите GP2) в рамките на един сезон, като звездата на Кампос има още два кръга, за да подобри постиженията си.

В първия си пълен сезон във Формула 2 през 2026 година Българския лъв вече има 6 победи и 9 подиума, а лидер в тази класация е пилотът на Рейсинг Булс във Формула 1 Лиам Лоусън с 4 победи и 10 подиума в рамките за една кампания.

Announcing Nikola Tsolov as Reserve Driver for Oracle Red Bull Racing and @visacashapprb in 2027 🇧🇬 #F1 || #GivesYouWings https://t.co/TpxtXQwvUi — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) November 12, 2026

Правилно ли е решението на Рейсинг Булс да избере Лоусън?

Никола се бори за титлата във Формула 2, като до края на сезона остават състезателните уикенди в Катар и Абу Даби, а Цолов е на 7 точки от Рафаел Камара, който излезе начело в Баку.

През 2022, когато Лоусън караше втория си пълен сезон във Формула 2 с Карлин, новозеландецът спечели 4 състезания: Саудитска Арабия (спринт), на „Пол Рикар“ (спринт), на „Спа“ (спринт) и на „Яс Марина“ (спринт). От останалите му 7 подиума 3 са в основни състезания: на „Силвърстоун“, „Спа“ и „Яс Марина“.

Къде ще гледаме Никола Цолов във Формула 1 през 2027 година?

Тази година Цолов спечели основното състезание в Мелбърн, спринта в Маями, основното състезание в Монако, основното състезание в Австрия, спринта и основното състезание на „Силвърстоун“ - като последните две победи маркираха най-силния му уикенд досега, тъй като обърнатата стартова решетка дава предимство за спринта на пилотите в дъното на топ 10 в квалификацията.

Сред пилотите, минали през програмата на Ред Бул и някои от тях, които стигнаха до Формула 1, има още двама с по 4 победи в рамките на един сезон във втория ешелон на пирамидата на ФИА: Пиер Гасли и Исак Хаджар.

Официално: Ред Бул привлече Никола Цолов

Гасли постигна това през 2016, когато стана шампион в GP2 и спечели за Према 4 основни състезания: на „Силвърстоун“, след това в Унгария, на „Спа“ и на „Яс Марина“.

А през 2024 Хаджар стигна до второто място класиране във Формула 2 с Кампос с 4 победи в основни състезания: Мелбърн, „Имола“, „Силвърстоун“ и „Спа“. И двамата записаха общо по 9 подиума в тези си сезони.

Никола Цолов: Целта ми е ясна – искам да стана пилот във Формула 1

С по 3 победи в рамките на един сезон са Джак Дуън (на два пъти - 2022 и 2023), Аюму Иваса (2023) и Арвид Линдблад (2025, като завърши 6-и в крайното класиране за годината във Формула 2). През 2023 Дуън записа общо 7 подиума, също през 2023 Иваса взе 6, а през 2025 Линдблад завърши кампанията с общо 5 качвания на подиума.

В тази група трябва да включим и Юки Цунода, който вече мина пред Формула 1 и в двата тима на Ред Бул. Но преди да дебютира в световния шампионат японецът записа през 2020 един сезон във Формула 2 с Карлин - 3 победи, общо 7 подиума и трето място в крайното класиране.

Жалко! Рейсинг Булс не избра Никола Цолов за сезон 2027

От Ред Бул вече обявиха, че Никола Цолов става резервен пилот на двата тима на компанията във Формула 1 през следващия сезон. Българския лъв ще участва в свободни тренировки, ще кара в ТРС тестове с автомобили от предишни сезони, както и в тестове на гуми, ще работи на симулатор. И ще чакаме да го видим титуляр във Формула 1 през 2028.

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Снимки: Gettyimages