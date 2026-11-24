Световен шампион с Франция: Станах свидетел на корупция на живо, Инфантино просто купи всички

Бившият френски национал Кристоф Дюгари реагира остро на бурните овации, които президентът на Африканската футболна конфедерация (КАФ) Патрис Мотсепе организира за шефа на ФИФА Джани Инфантино. Повод за възторга стана обещанието на Инфантино за огромни финансови постъпления към всяка от местните футболни централи.

Посещението на Инфантино на 48-ото редовно общо събрание на КАФ бе част от кампанията му за нов мандат начело на световния футбол. В стремежа си към поредно преизбиране ръководителят обеща сума от 25 милиона долара (около 22,85 милиона евро) за всяка от 54-те страни членки на африканската конфедерация. Това накара Мотсепе да прикани цялата зала да се изправи на крака и да аплодира швейцарския функционер - ход, който дълбоко възмути Дюгари.

"Станах свидетел на корупция на живо“, заяви световният шампион от 1998 година. - Президентът на КАФ накара всички ръководители на федерации да станат и да ръкопляскат на Инфантино само защото той е решил да им раздаде по 25 милиона на федерация. В Африка има 54 централи, което означава, че с магическа пръчка бяха освободени над един милиард евро (1,350 милиарда долара, или 1,234 милиарда евро). Не казвам, че тези средства не са им нужни, но как някой може да приеме това на сериозно? Това е срам и открит скандал пред очите на целия свят. Правят ни на глупаци."

💬 "J'ai assisté à de la corruption en direct": le coup de gueule de Dugarry sur les méthodes d'Infantino. https://t.co/2akmfkz9eZ — RMC Sport (@RMCsport) November 24, 2026

Дюгари изрази съжаление от липсата на автономност при гласуването и демонстрацията на пълна лоялност в замяна на щедрите финансови обещания: "После в Африка и в самата конфедерация се чудят защо никой не ги приема на сериозно. Но при подобно поведение, когато президентът заявява, че Инфантино има безусловната подкрепа на всички 54 федерации - какво означава това? Тези федерации нямат ли право на собствен избор? Той буквално ги принуждава да станат прави в един акт на открита корупция на живо. Това е отвратително и напълно недопустимо."

Според Дюгари подобни действия вече се извършват без никакво прикритие: "След случилото се с Доналд Тръмп, който влияеше на съдийски решения, сега виждаме и подобни сцени в КАФ. Всичко това ни се поднася директно в лицето, без никакъв срам. Той просто купи всички".

🚨 Christophe DUGARRY 🇫🇷 veut un TOP JOUEUR au PSG après les blessures de Kvara 🇬🇪 et Doué 🇫🇷 : « Si c’est pour prendre un Godts, un Ferran Torres ou un Akliouche, ça ne sert à rien. ❌ Il faut prendre un TOP JOUEUR qui va jouer de suite, comme ça a été le cas avec Kvaratskhelia. » 🎥 @Rothensenflamme https://t.co/pchz5F4w2w — Actu Foot (@ActuFoot_) November 23, 2026

Бившият защитник на Марсилия Ерик Ди Меко също коментира събитията и подчерта, че подобни ходове не представляват изненада за никого. "Не откриваме топлата вода“, сподели Ди Меко. „Единствената ми надежда е свързана с онзи американски представител от Демократическата партия, който разследва Джани Инфантино и данъците, плащани от ФИФА. Това е единственият реален шанс за другите кандидати като Филип Диало и Козо Ташима. В противен случай никой друг няма как да спечели, защото той просто осигури всички с пари. Не е първият, няма и да бъде последният."

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Снимки: Gettyimages