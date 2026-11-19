Футболист на Атлетико Мадрид пак е №1 на Азия

Играещият за Атлетико Мадрид Канг-Ин Лий защити приза си за Най-добър азиатски футболист, след като спечели наградата и за тази година. Южнокорейският национал получи същото признание и за 2025 година, когато все още беше в Пари Сен Жермен.

Канг-ин Лий вдигна трофея по време на официалната церемония на Азиатската футболна конфедерация (АФК), състояла се в Банкок, Тайланд.

Kangin is the AFC Asian International Player of the Year 🤩 The second in a row! Congrats and for many more, Kangin ❤️🤍 https://t.co/8kzx8Ej0K8 — Atlético de Madrid (@atletienglish) November 19, 2026

Във финалното гласуване той изпревари своя сънародник Хуанг Ин-Бом (Южна Корея, играл за Фейенорд и Порто) и японския нападател Аясе Уеда (Фейенорд и Лил).

Ключова роля за триумфа на Лий изигра изключително успешният му предишен сезон с екипа на Пари Сен Жермен. С френския гранд той вдигна трофея от Шампионската лига, триумфира в Лига 1, спечели Суперкупата на Франция, Суперкупата на Европа и Междуконтиненталната купа на ФИФА в Катар, като същевременно достигна и до финала на Световното клубно първенство на ФИФА през 2025 година.

С този успех Канг-ин Лий става първият футболист в историята, спечелил приза в две последователни издания. Той вече заема второ място във вечната ранглиста по брой спечелени отличия за най-добър азиатски международен играч, отстъпвайки единствено на своя сънародник Хюн-мин Сон, който е рекордьор с четири награди (2015, 2017, 2019 и 2023 година).

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