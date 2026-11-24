Спортният арбитражен съд реши: Сенегал е шампион на Африка

Спортният арбитражен съд (CAS) отмени решение на апелативната комисия към Африканската футболна конфедерация (CAF) и присъди титлата от последното издание на Купата на африканските нации на Сенегал - отборът, който победи Мароко (1:0 след продължения) на терена, в мач, белязан от огромен хаос както на игрището, така и извън него.

След още един драматичен обрат, Сенегал официално е победител в Купата на африканските нации за 2025 г. Спортният арбитражен съд (CAS) постанови това решение във вторник, десет месеца след изключително спорния финал срещу Мароко (1:0 след продължения).

Senegal have won their appeal at sport’s highest court over the result of the 2025 Africa Cup of Nations final, meaning they have been restored as the winner of the controversial final against Morocco earlier this year. More from @samjoseph_17 and @bosherL here ⬇️ 🔗 https://t.co/tkxctrJa8Y — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) November 24, 2026

Първоначалният резултат от финала, проведен на 18 януари, беше анулиран от Африканската футболна конфедерация (CAF). Решението бе взето след жалба от страна на Мароко, породена от факта, че играчите на Сенегал напуснаха терена в знак на протест срещу съдийско отсъждане, но се завърнаха на игрището 15 минути по-късно. В резултат на това, 57 дни след финала, CAF излезе с изненадващо решение, с което обяви победата на Сенегал с 1:0 за невалидна и присъди служебна победа с 3:0 за Мароко.

Сенегалската футболна федерация (FSF) обжалва това решение пред Спортния арбитражен съд (CAS), като изслушването се проведе в началото на октомври – почти девет месеца след финала на Купата на африканските нации (AFCON). Процедурата протече при закрити врати в централата на CAS в Лозана, Швейцария.

По-рано днес, преди оповестяването на решението, Мароканската футболна федерация (FMRF) заяви пред The ​​Athletic, че е подала жалба до Спортния арбитражен съд (CAS) във връзка с предполагаема среща между президента на Сенегалската футболна федерация (FSF) Абдулай Фал и член на арбитражния състав на CAS. Сенегалски медии съобщиха, че генералният секретар на FSF Абдулай Соу е отрекъл провеждането на такава среща.

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Снимки: Imago