Треньорът на Севиля: Реал Мадрид и Барселона правят Ла Лига скучна

Старши треньорът на Севиля Луис Гарсия Пласа говори за разликата в класите между лидерите в испанската Ла Лига и останалите отбори. Той смята, че явната доминация на големите клубове убива интригата в шампионата.

„Виждам, че челната тройка (Реал Мадрид, Барселона и Атлетико Мадрид) ще запазят нивото си. Направих някои изчисления преди няколко дни и изглежда, че с тези темпове ще се приближават до 90 точки. Разликата е огромна: те водят в лига, където два отбора (Реал Мадрид и Барселона) са напълно доминиращи. Атлетико са малко назад, но са много по-силни от отбора на четвърто място. Следват ги Бетис, Виляреал, Атлетик Билбао и Реал Сосиедад, докато останалите отбори са от по-нисък калибър. Лидерите правят Ла Лига скучна“, каза Пласа, цитиран от “Марка”.

Барселона води в испанското първенство с 33 точки. Реал Мадрид (30 точки) е втори, Атлетико Мадрид (28) е трети. Севиля (18) е на шеста позиция.

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Снимки: Imago