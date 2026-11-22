Състезанието за Гран При на Португалия предоставя на Марк Маркес трета възможност да стане световен шампион в MotoGP за 2026 година, а испанецът стартира от средата на първата редица на „Портимао“. Около него на първия ред се наредиха Марко Бедзеки и Фабио Ди Джанантонио, докато най-близкият преследвач на Маркес в битката за титлата – Хорхе Мартин потегли чак седми.
Абсолютно всички пилоти бяха единодушни в избора си на гуми за състезанието, залагайки на среднотвърдата предна и среднотвърдата задна смес от предоставените от Мишлен сликове в Португалия.
Старт - Отличен старт за Марк Маркес, който поведе в спирането за първия завой, изпреварвайки Бедзеки. В третата крива и Ди Джанантонио мина пред Бедзеки, чието пропадане продължи и в петия завой, в който той беше изпреварен от Раул Фернандес.
1/25 - В осмия завой Раул Фернандес атакува и Ди Джанантонио, който първоначално парира атаката на пилота на Тракхаус Априлия. Италианецът обаче влезе дълбоко в десетия завой и това позволи на Раул Фернандес да го изпревари. До края на обиколката Бедзеки, Мартин, Морейра и Алдегер също успяха да изпреварят Ди Джанантонио.
2/25 - Раул Фернандес поведе, след като изпревари Марк Маркес в осмия завой. В 13-та крива Марк Маркес загуби позиция и от Мартин.
3/25 - Бедзеки свали Марк Маркес от подиума с атака в първия завой, след което влезе дълбоко в третата крива, но успя да остане пред пилота на Дукати. Алдегер, Морейра и Акоста изпревариха Марк Маркес преди петия завой.
4/25 - Акоста, който заемаше шестото място точно пред Марк Маркес, допусна грешка в петия завой и падна, след което се върна в състезанието, но в дъното на класирането.
5/25 - След хаотичните първи обиколки нещата в колоната започнаха да се стабилизират, като Раул Фернандес водеше пред Мартин, Бедзеки, Алдегер, Морейра и Марк Маркес. Тримата водачи бяха събрани в по-малко от половин секунда.
7/25 - Раул Фернандес, Мартин и Бедзеки продължаваха да се движат в пакет, а по-назад Марк Маркес беше изостанал на 1.2 от Морейра и водеше с 0.5 пред Ди Джанантонио.
9/25 - Ди Джанантонио започна да пресира Марк Маркес в спора за шестото място, като двамата настигаха и Алдегер и Морейра, които се движеха точно пред тях.
10/25 - Ди Джанантонио с много чиста и категорична атака срещу Марк Маркес в острия трети завой, която позволи на италианеца да се изкачи на шестата позиция.
11/25 - Бедзеки изпревари съотборника си Мартин с категорична атака в първия завой, за да се изкачи на второто място. В третата крива Огура свали Марк Маркес на осмата позиция, като видимо лидерът в шампионата не рискуваше в двубоите на пистата и не се съпротивляваше срещу атаките на неговите съперници.
13/25 - След преполовяването на дистанцията Раул Фернандес имаше минимален аванс пред Бедзеки, а двамата се бяха откъснали на секунда пред Мартин. По-назад Марк Маркес продължаваше да се движи осми с преднина от 0.4 пред Биндър и пасив от 1.1 спрямо Огура.
15/25 - С много късно спиране за първия завой Бедзеки успя да изпревари Раул Фернандес, за да излезе начело в състезанието 11 тура преди финала му. До края на обиколката Бедзеки успя да се откъсне на 0.8 пред Раул Фернандес, чието предимство пред Мартин беше 0.7.
17/25 - Ди Джанантонио с успешна атака срещу Морейра в третия завой, която изкачи пилота на VR46 Дукати на петото място.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages