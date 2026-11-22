Гран При на Португалия: Бедзеки поведе пред Фернандес и Мартин, Маркес е 8-ми (следете на живо)

Състезанието за Гран При на Португалия предоставя на Марк Маркес трета възможност да стане световен шампион в MotoGP за 2026 година, а испанецът стартира от средата на първата редица на „Портимао“. Около него на първия ред се наредиха Марко Бедзеки и Фабио Ди Джанантонио, докато най-близкият преследвач на Маркес в битката за титлата – Хорхе Мартин потегли чак седми.

Абсолютно всички пилоти бяха единодушни в избора си на гуми за състезанието, залагайки на среднотвърдата предна и среднотвърдата задна смес от предоставените от Мишлен сликове в Португалия.

Strategy time 👇 Here are today's @Michelin_Sport tyre selections! #PortugueseGP 🇵🇹 | #MichelinMotoGP https://t.co/ryjPdwcRxX — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 22, 2026

Старт - Отличен старт за Марк Маркес, който поведе в спирането за първия завой, изпреварвайки Бедзеки. В третата крива и Ди Джанантонио мина пред Бедзеки, чието пропадане продължи и в петия завой, в който той беше изпреварен от Раул Фернандес.

🚥 LIGHTS OUT in #MotoGP 🚥 @marcmarquez93 gets a dream start and @FabioDiggia49 gets P2! #PortugueseGP 🇵🇹 https://t.co/j1jXsERaep — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 22, 2026

1/25 - В осмия завой Раул Фернандес атакува и Ди Джанантонио, който първоначално парира атаката на пилота на Тракхаус Априлия. Италианецът обаче влезе дълбоко в десетия завой и това позволи на Раул Фернандес да го изпревари. До края на обиколката Бедзеки, Мартин, Морейра и Алдегер също успяха да изпреварят Ди Джанантонио.

🔥🔥🔥@25RaulFernandez IS ON THE MOVE! #PortugueseGP 🇵🇹 https://t.co/KPxR9q0hW7 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 22, 2026

2/25 - Раул Фернандес поведе, след като изпревари Марк Маркес в осмия завой. В 13-та крива Марк Маркес загуби позиция и от Мартин.

IT'S ALL HAPPENING RIGHT NOW! @25RaulFernandez hits the front and @88jorgemartin is 2nd! 🤯 #PortugueseGP 🇵🇹 https://t.co/Wfgw1HSrTx — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 22, 2026

3/25 - Бедзеки свали Марк Маркес от подиума с атака в първия завой, след което влезе дълбоко в третата крива, но успя да остане пред пилота на Дукати. Алдегер, Морейра и Акоста изпревариха Марк Маркес преди петия завой.

📉 @marcmarquez93 is going BACKWARDS! The Championship leader is down to 7th 👀 #PortugueseGP 🇵🇹 https://t.co/yvjl84FBQr — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 22, 2026

4/25 - Акоста, който заемаше шестото място точно пред Марк Маркес, допусна грешка в петия завой и падна, след което се върна в състезанието, но в дъното на класирането.

💥 @37_pedroacosta crashes out of P6! #PortugueseGP 🇵🇹 https://t.co/1XynSdZGJy — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 22, 2026

5/25 - След хаотичните първи обиколки нещата в колоната започнаха да се стабилизират, като Раул Фернандес водеше пред Мартин, Бедзеки, Алдегер, Морейра и Марк Маркес. Тримата водачи бяха събрани в по-малко от половин секунда.

It's all kicking off between @Aldeguer54 and Moreira for P4 ⚔️ #PortugueseGP 🇵🇹 https://t.co/SiH1zS1TNV — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 22, 2026

7/25 - Раул Фернандес, Мартин и Бедзеки продължаваха да се движат в пакет, а по-назад Марк Маркес беше изостанал на 1.2 от Морейра и водеше с 0.5 пред Ди Джанантонио.

9/25 - Ди Джанантонио започна да пресира Марк Маркес в спора за шестото място, като двамата настигаха и Алдегер и Морейра, които се движеха точно пред тях.

10/25 - Ди Джанантонио с много чиста и категорична атака срещу Марк Маркес в острия трети завой, която позволи на италианеца да се изкачи на шестата позиция.

🔄 @FabioDiggia49 takes P6 from @marcmarquez93! #PortugueseGP 🇵🇹 https://t.co/30VOGGTNDV — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 22, 2026

11/25 - Бедзеки изпревари съотборника си Мартин с категорична атака в първия завой, за да се изкачи на второто място. В третата крива Огура свали Марк Маркес на осмата позиция, като видимо лидерът в шампионата не рискуваше в двубоите на пистата и не се съпротивляваше срещу атаките на неговите съперници.

On the move ⏩ Bez passes @88jorgemartin for 2nd as @AiOgura79 relegates @marcmarquez93 in P8! #PortugueseGP 🇵🇹 https://t.co/M0Q6Px3d5Q — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 22, 2026

13/25 - След преполовяването на дистанцията Раул Фернандес имаше минимален аванс пред Бедзеки, а двамата се бяха откъснали на секунда пред Мартин. По-назад Марк Маркес продължаваше да се движи осми с преднина от 0.4 пред Биндър и пасив от 1.1 спрямо Огура.

15/25 - С много късно спиране за първия завой Бедзеки успя да изпревари Раул Фернандес, за да излезе начело в състезанието 11 тура преди финала му. До края на обиколката Бедзеки успя да се откъсне на 0.8 пред Раул Фернандес, чието предимство пред Мартин беше 0.7.

17/25 - Ди Джанантонио с успешна атака срещу Морейра в третия завой, която изкачи пилота на VR46 Дукати на петото място.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages