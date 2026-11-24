Французин, свирил при паметна победа на Левски, ще ръководи ЦСКА - Трабзон

Френският съдия Жереми Пиняр, ще ръководи срещата между ЦСКА и Трабзонспор от четвъртия кръг в Лига на конференциите. „Армейците“ ще бъдат домакин на стадион "Българска армия" след повече от 3 години чакане, а двубоят е насрочен за 26 ноември от 22:00 часа.

Орелиен Друе и Ишам Закрани ще бъдат помощници, а четвърти съдия е Марк Боленжие. ВАР е Бастиен Дешепи, а Никола Ренвил е АВАР. Те също са от Франция.

Жереми Пиняр свири първия мач от втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите между Левски и ПАОК на стадион „Георги Аспарухов“, игран през юли 2022 година и спечелен с 2:0 от "сините". Той ръководи и срещата от Лигата на нациите между България и Република Северна Македония в Разград - 1:1.

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