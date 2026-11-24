Българският баскетбол отбелязва сериозно присъствие в Евролигата и ЕвроКъп

Българският баскетбол отбелязва сериозно присъствие в двата най-силни клубни турнира на Стария континент – Евролигата и ЕвроКъп. Според актуалните статистически данни за използването на местни състезатели от участващите отбори, страната ни заема престижното 4-то място в ЕвроКъп и 5-о място в Евролигата по показателя игрово време.

​Постижението има особена тежест за родния баскетбол, тъй като въпреки че България за първи път има свой представител в ЕвроКъп (Балкан), българските състезатели получават значителни минути и водещи роли в елита на европейския баскетбол.​

През настоящия сезон общо 10 български баскетболисти вече записаха участие в срещи от Евролигата и ЕвроКъп. Към тях се присъединяват и двамата натурализирани национали – Коди Милър-Макинтайър и Умоджа Гибсън, с което общият брой на състезателите с български паспорт в двете най-престижни европейски надпревари достига 12 души.

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