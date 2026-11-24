Гавалюгов избухна с 29 точки и реши мача за Санта Клара в последните секунди

Александър Гавалюгов поведе Санта Клара към домакинска победа със 102:99 над Илинойс Стейт в колежанското първенство на САЩ. Българският гард беше най-резултатен в мача с 29 точки, вкара и четирите си опита от тройката и донесе успеха на своя отбор в последните секунди.

Илинойс Стейт водеше през по-голямата част от първото полувреме, но Санта Клара навакса изоставането си и изравни за 47:47 преди почивката. Двубоят остана оспорван до края, когато Гавалюгов осигури шестата победа на домакините за сезона.

Българският национал започна като титуляр и за 28 минути добави 6 асистенции, 2 борби и 1 открадната топка. Освен четирите тройки той отбеляза 8 от 14 опита за две точки и реализира единствения си наказателен удар. Това е най-силното му представяне от началото на сезона.

Санта Клара вече има шест победи и една загуба. В сряда, 25 ноември, отборът на Хърб Сандек приема Невада.

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